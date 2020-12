Isabela Merced y Tony Succar se reúnen en estudio de grabación

Tony Succar, músico de origen peruano y ganador de dos premios Latin Grammy, viene trabajando con Isabela Merced, actriz y cantante peruano-estadounidense conocida por sus papeles en las películas Dora y la ciudad perdida, 100 things to do before high school y Transformers: el último caballero.

El percusionista publicó una serie de fotografías y videos al lado de la artista de 19 años, quien se lució con su hermano en el Unity One Studio, estudio de grabación de Succar.

“Isabela Merced, prende la candela, salsa. ¡Llena de fuego, peruana tenía que ser! Giovanni Moner, su hermano, ¡tremendo productor! ¡Demasiado talento en esta familia!”, escribió el productor musical en su publicación de Instagram, dando a entender que trabajan en un tema de salsa.

Además, Tony Succar agradeció a su amiga y directora creativa de especiales musicales Univisión, Jess Benites, quien lo habría contactado con la joven celebridad. “Tía, gracias por hacer que esto pase ¡Eres la mejor!”, continuó su mensaje.

Isabela Merced y Tony Succar se reúnen en restaurante peruano de Miami

A través de las redes sociales, Isabela Merced y Tony Succar despertaron la curiosidad de sus fanáticos al compartir videos de lo que fue su cena en un restaurante de comida peruana en Miami, Estados Unidos, donde pidieron ceviche, arroz chaufa de mariscos, causa y conocidos postres nacionales.

