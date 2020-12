The Beatles, una de las bandas más famosas y exitosas de la década de los 60, no significó el final de la carrera de John Lennon tras su desintegración. Para el solista, fue todo lo contrario, ya que cosechó grandes éxitos durante su trayectoria, incluida la canción “Imagine”, quizás el tema más icónico y el cual tiene una historia de inspiración muy peculiar.

En 1971, publicó su segundo álbum de estudio que se titulaba igual que el tema “Imagine”. Jhon Lennon, junto a su esposa Yoko Ono, escribieron la letra de la canción que logró alcanzar los primeros lugares en las listas de popularidad en todo el mundo.

Grapefruit, libro de su esposa, sirvió como inspiración para la letra del tema musical, sobre todo del poema titulado “Cloud Piece”. Casi 50 años después de su creación, “Imagine” continúa vigente y, en su momento, fue tomada como una referencia para luchar contra las diferencias que existen en la sociedad, así como un llamado de unidad y paz en todo el mundo.

Si bien la letra del tema musical fue contundente y caló en la memoria de todos los que la escucharon, los acordes y partitura tienen un origen singular. Probablemente, aunque pocos lo saben. John Lennon se habría inspirado en su padre para componer el sonido que acompañó la canción.

Su padre fue Alfred Lennon, popularmente conocido como Freddie. Fue un marinero que viajo constantemente durante toda su vida por trabajo. Su relación con el ex Beatle nunca fue de las mejores.

Freddie quiso llevar a su hijo a Nueva Zelanda cuando él tenía 5 años, pero el cantante decidió quedarse con su madre, Julia, quien lo cuidó por unos años hasta que se volvió a casar y lo dejó a cargo de su hermana Mimi. Esa fue la última vez que se supo del padre de John Lennon, hasta 1964, que volvió a buscar a su primogénito cuando este grababa la película A Hard Day’s Night. El músico no quiso verlo.

Para 1965, Freddie Lennon sorprendió al mundo cuando sacó a la luz la canción “That’s My Life (My Love And My Home)”, donde cuenta su experiencia durante sus viajes en el mar. El ex Beatle se enojó mucho al enterarse.

Lo curioso es que los primeros acordes de “Imagine” de Jhon Lennon son muy similares a la canción de su padre. Con solo escuchar algunos segundos, es inevitable darse cuenta del gran parecido entre ambos temas musicales.

Aunque en años posteriores John Lennon tuvo poco contacto con su padre y nunca existió un fuerte vínculo entre ellos, lo cierto es que tal vez el cantante quiso recordar a Freddie Lennon incorporando algunos acordes similares de “That’s My Life (My Love And My Home)” a “Imagine”.