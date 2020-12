Fernando Barbosa: “Disney + ha sobrevolado las expectativas”

“Más allá del número de suscripciones, una cifra que está bajo candado, nos ha ido increíblemente. Nos hemos dado cuenta del interés de Disney en la región. Para mí ha sobrevolado las expectativas. Cuando lo comparo con lanzamientos de otras plataformas importantes, creo que estamos por arriba del promedio en cuanto al comparativo, estamos muy contentos”, reveló Fernando Barbosa, general manager Media Networks de The Walt Disney Company Latin América, respecto al estreno de Disney + el pasado 17 de noviembre en esta parte del mundo.

A través de una conferencia zoom con varios medios, entre ellos La República, Barbosa, cabeza de distribución de contenidos televisivos y adquisiciones, asegura que además de trabajar con contenidos propios de Brasil, Argentina, México y Colombia, esperan considerar próximamente, producciones de Perú y Chile.

“Definitivamente, siempre consideramos a Perú dentro de la fórmula. En algún momento se dará algo de producción local de Perú y de Chile también. De hecho, hay talento chileno en algunas producciones (Pedro Pascal, The Mandalorian). En cuanto a adquisiciones, no solo producimos localmente sino que adquirimos de toda la región, siempre y cuando, creamos que es un producto relevante para nuestra plataforma: que nos genere suscriptores y que sobre todo pueda retener la audiencia”, dijo.

El ejecutivo asegura que el contenido de Disney + seguirá siendo infantil y familiar. “Es extremadamente cuidado. Tenemos Star Wars, Marvel, Pixar y National Geographic y alguna que otra producción de Fox como Los Simpsons y películas. Nunca vas a ver en Disney series de entretenimiento general, a lo Narcos, por ejemplo, o cualquier serie de esa índole. Ese aspecto es uno de los grandes atractivos que tenemos comercialmente porque nuestro destino son las familias y queremos que los padres sepan que sus hijos están navegando en un ambiente blindado, que no se tienen de que preocupar”.

Sobre la polémica que se desató por las dos únicas temporadas de Los Simpsons en Disney +, dijo: “Hay que recordar que tenemos dos plataformas: la lineal y no lineal. No es que podemos deshacernos de un negocio robusto como el lineal que tenemos en la tv paga y donde pueden ver a Los Simpsons a través de Fox. También puedo decir que todo lo que es no lineal es un ensayo. Si nos piden más vamos a tener que ajustar. Nada está escrito. De hecho, nos vamos a dar cuenta que muchos contenidos no funcionaban o los que creíamos que no, sí. Este negocio de Disney de directo al consumidor es una bestia y la bestia come mucho contenido. En el caso de Los Simpson lo estamos anotando para ver que hacemos en un futuro”.

Finalmente, se refirió al rumor de estar trabajando una plataforma de contenido solo para adultos. “A raíz de la compra de Fox en América latina tenemos muchos canales de entretenimiento generales. Esa plataforma tiene que ser alimentada. Nosotros, de hecho, no solo llevamos la producción enmarcada a Disney o producción que pueda ser catalogada como directo para Disney Plus. También producimos para el entretenimiento general para poder alimentar las plataformas lineales. Creo que va a ser interesante, a futuro, como es que vamos a desarrollar esa línea de negocios. Hasta ahora no hay un anuncio al respecto, veamos cómo viene la mano”.

