Cineasta Eduardo Schuldt: “La realidad virtual permite que la gente se junte en la pandemia”

El cineasta peruano de animación Eduardo Schuldt, conocido por sus películas Piratas en el Callao, Dragones: destino de fuego y Condorito, acaba de lanzar una aplicación por Navidad con la que se podrá interactuar en tiempo real sin salir de casa.

La República habló con el creador de animación sobre sus proyectos y del panorama de la industria del cine en el Perú.

- Tu nuevo proyecto se llama El Pueblo mágico de Papá Noel, cuéntanos de qué trata y a quienes está dirigido.

Nació en la coyuntura de la pandemia. Tengo dos hijas y sus cumpleaños la pasaron en casa, empezamos a pensar en que hay que hacer algo más social, desde allí es que nace la idea de hacer El Pueblo mágico de Papá Noel.

Es un aplicativo multiplataforma, lo trabajamos con tecnología de videojuegos, puedes entrar a este mundo virtual y mágico a través de la computadora, el celular, etc.

Uno de los temas importantes es el aspecto social. Puedes conversar en tiempo real con otras personas, pero funciona diferente al Zoom, esto trabaja con sonido 3D, con avatares, los audios no se mezclan porque te mueves por ese mundo.

- Consideras que si la pandemia continua, ¿la realidad virtual podría ser una opción para poder relacionarse en otros ambientes?

Definitivamente. Ha crecido el mundo de los videojuegos en la pandemia, esta tecnología con la que venimos creando hace un buen tiempo es muy fácil y permite que la gente se junte, que sienta que está paseando o teniendo una aventura. Si la pandemia sigue, vamos a ver mucho más de esto.

- Tengo entendido que la secuela de Condorito ya está confirmada.

Estamos en el punto inicial. Lo único que podemos adelantar es que la historia va a ser en Pelotillehue.

- Además de Condorito, ¿tienes en mente usar otro personaje conocido que también haya marcado tu infancia o tu vida y con el que quisieras trabajar?

Me encantaría trabajar con Cantinflas y ni qué decir de El Chavo del Ocho, con él sería una maravilla, es uno de mis sueños. Conseguir uno de estos personajes es un proceso larguísimo, nosotros nos demoramos cuatro años en conseguir a Condorito.

- Sobre la película Gigantes de Nazca, el trailer se lanzó en 2019. ¿Cómo va el proceso para su estreno?

Pausamos por la pandemia. Cambiamos el nombre por Una aventura gigante. Estamos al 90% de terminar la película, pero lo más importante es encontrar una buena fecha para el estreno porque ahora con todas las restricciones no hay mucho visibilidad sobre eso.

- ¿Volverías a apostar por reflejar la cultura peruana en una película o consideras que no resulta tan comercial?

Piratas en el Callao es mi película más recordada, quisiera hacer la segunda parte para el aniversario 20. Yo no estoy convencido de que la gente no quiera consumir producto peruano, sino que tiene que ver con cómo lo presentas.

Con Una aventura gigante, estamos presentando a las líneas como poderosos héroes, al hacer esto, creemos que los niños se van a interesar por nuestra cultura.

Creo a que a los peruanos les gusta consumir su propia cultura, pero no se hace mucha producción. Es complejo, carísimo, no necesariamente es que se cree que no funcionaría, sino que es un riesgo muy grande por la inversión. Hacer cine es muy caro, hay temas que son prohibitivos.

- ¿Consideras que el cine de animación ha crecido en los últimos años en Perú?

Sí, hay muchas más producciones, sin contar el tema de la pandemia, que han congelado al cine a nivel mundial. Han salido varias películas peruanas, me parece que ahora hay tres en producción.

- ¿Crees que de alguna manera la industria del cine se ha visto afectada por la crisis de la pandemia?

Definitivamente. La industria de los exhibidores está afectada, no tienen ingresos y los productores tienen una ventana pequeña.

- ¿Qué opinas sobre el último anuncio que ha hecho el Gobierno sobre la reapertura de las salas de cines en el Perú?

Me parece maravilloso. Creo que la gente se va a tomar su tiempo porque está asustada, es un proceso pero vamos a ver qué pasa. Si lo hacen con los protocolos debidos, estoy a favor.

- ¿Qué otros planes tienes para el 2021?

Espero empezar la preproducción de Condorito 2, estrenar Una aventura gigante y seguir con nuestra área de parques temáticos con contenido para centros comerciales con realidad virtual. Nuestras experiencias han viajado por más de 45 países, hemos hecho desde temas con zombis de terror hasta un ritual chamánico en la selva peruana. Esta tecnología la estamos empezando a utilizar en locales de entretenimiento.

