Tigresa del Oriente denuncia hackeo de sus redes sociales y estafas a sus fans

La Tigresa del Oriente denunció de manera pública que delincuentes hackearon sus redes sociales para pedir dinero a sus familiares, amigos y seguidores, aprovechando la delicada situación de salud que atraviesa.

“Siempre he tenido ese problema con mis redes sociales, pero ahora es más grave debido a que estos delincuentes están pidiendo dinero a todos mis conocidos para apoyarme por mi tema de salud”, declaró la cantante de 75 años.

“Eso es falso, yo no estoy pidiendo dinero a nadie”, añadió la Tigresa del Oriente, de acuerdo con El Popular. La intérprete de “Nuevo amanecer” aseguró que se acercará a la División de Alta Tecnología de la Policía para formalizar su denuncia y dar con los inescrupulosos.

Diagnostican sordera en ambos oídos a la Tigresa del oriente

El último 30 de noviembre, la Tigresa del Oriente reveló que se le diagnosticó sordera en ambos oídos, luego de acudir a un centro de salud por sufrir fuertes dolores de cabeza y sensación de pitillos.

“Hace un mes sufrí un golpe en la cabeza, tropecé, y al caer, me pegué contra la pared. Ahora, en casa o al acudir a alguna entrevista, estoy pidiendo que me repitan las cosas porque ya no escucho como antes”, señaló.

El médico tratante de la artista explicó que la pérdida auditiva en el oído derecho es mayor que en el izquierdo y el golpe que sufrió al caer pudo aumentar los síntomas, sin embargo, los nervios auditivos perdieron sensibilidad por factores naturales como el envejecimiento del canal auditivo y por su exposición a volúmenes altos en los conciertos.

