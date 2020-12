Mónica Cabrejos alista su show virtual: “Estar soltero no es lo peor como nos hacen creer”

Mónica Cabrejos regresa a los escenarios con su primer show virtual Soltera en Cuarentena. La conductora de televisión asegura que se encuentra ansiosa por reencontrarse con el público este sábado 12 de diciembre a las 8.00 p.m.

La República habló con la presentadora de Al sexto día sobre cómo ha cambiado su forma de ver la vida y la realidad peruana durante este año. Además, comentó cuáles son sus proyectos para el 2021.

- ¿Cómo te sientes? ¿Estás lista para reencontrarte con tu público y volver al escenario?

Estoy ansiosa. Ha sido un año muy difícil para todos, para la gente que pisa un escenario. No hemos tenido la oportunidad de compartir con la gente. Me encanta reírme, disfruto mucho de estar en el escenario y no soporto más la cuarentena, la abstinencia de los escenarios. Estoy desesperada.

- Cuéntanos de qué trata Soltera en Cuarentena. ¿Qué temas vas a tocar, además del empoderamiento?

El show tiene que ver con el amor propio. Vamos a hablar de la soltería y sobre la cuarentena, pero no de la cuarentena de la COVID-19.

- ¿Te refieres a la cuarentena que todos hemos pasado en esta pandemia o a otro tipo de cuarentena?

A las dos cuarentenas, pero sobre todo a la que no es de la COVID-19. De alguna manera, esto ha hecho que para las solteras y solteros sea mucho más complicado poder relacionarse porque no hay oportunidad para salir, ir a un bar o tener una cita clásica. Antes, para tener una relación sexual casual tenías la posibilidad de cuidarte con un preservativo, pero ahora tenemos que pedir una prueba COVID, tomar la temperatura y otras cosas (ríe).

- ¿Vas a hablar sobre las parejas virtuales, este tipo de romance que se ha creado en las redes?

Vamos a hablar de la virtualidad, de las nuevas formas de cita, el Tinder y de cómo ha cambiado el mundo del amor. Ahora todo es a través del teléfono, hasta te mandan flores virtuales.

- ¿Tomaste de tu propia experiencia para hacer el guion?

El guion es muy cotidiano, de las cosas con las que convivimos el día a día y por supuesto nos reímos de eso, sobre la mascarilla, la nueva modalidad para conocer gente y relacionarnos.

- ¿Qué es lo que más esperas lograr en el corazón de las mujeres que van a ver tu unipersonal?

Que disfruten tanto como yo disfruto de estar en el escenario y compartir y reír con la gente. En los primeros, que han sido presenciales siempre, fue como una charla de amigas. Creo que eso es lo que espero en este momento.

Y que puedan interiorizar el hecho de que estar soltero no es lo peor que te puede pasar como nos hacen creer, hay mucha gente soltera y no todos estamos sufriendo porque la soledad puede ser hermosa si la sabes sobrellevar. El amor verdadero viene de ti mismo hacia fuera; si no te llegas a amar y aceptar como eres, va a ser difícil que te enamores y que puedas tener una relación saludable.

- ¿Cómo han recibido ese mensaje tus seguidoras que han visto los shows anteriores?

Ni estar soltero es mejor que estar casado, ni estar casado es mejor que estar soltero. Creo que la mayoría de personas que han ido a alguno de mis shows presenciales, además de reírse, salen con la idea de reflexionar sobre esto.

Cada show tiene un mensaje diferente; este en particular tiene el mensaje del amor propio. La idea es dejar algo sembrado allí.

- Respecto a tu programa, ¿te seguiremos viendo en Al sexto día en el 2021?

Eso no sabría decirte. Aún no hemos conversado sobre la continuidad. Mi contrato vence el 31 de diciembre. Hasta el día de hoy no han hablado conmigo para nada; espero de todo corazón que sí lo hagan.

Este año ha sido de aprendizaje para todos los que hemos tenido que salir a trabajar. He experimentado en carne propia muchas realidades que sabía que estaban, pero que no había palpado tan cerca.

- Te hemos visto saliendo a las calles como reportera, ¿cómo ha sido tu experiencia?

Tener la experiencia profesional de cubrir en las calles durante esta pandemia... Creo que somos pocos los que tenemos esta oportunidad en la vida.

Nos hace mejor persona porque uno sabe, pero no ve toda la realidad. Siento que ahora soy una persona más sensible respecto a lo que viven otros peruanos que están cerca de mí pero que tienen una realidad social y económica totalmente diferente.

- ¿Qué otros planes tienes para el próximo año?

Los escenarios ya se van a abrir para los comediantes y, bueno, Dios mediante, voy a empezar el próximo año a trabajar con shows en vivo.

También, terminar mi libro y presentarlo. Tengo un proyecto personal que no tiene que ver con la televisión y la radio. Es un proyecto que espero que se concrete para el próximo año.

