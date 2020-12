Bob Dylan vende los derechos de todas sus canciones a Universal Music

Bob Dylan, ícono de la música y único cantante ganador del premio Nobel de Literatura, vendió los derechos de absolutamente todas sus canciones a la compañía discográfica Universal Music, lo cual marca un hito en el mundo de la industria musical.

Con este acuerdo, el grupo adquirió los más de 600 temas del reconocido cantante, compositor, músico y poeta estadounidense. En este catálogo se encuentran los clásicos de los años 60 “Blowin’ In the Wind”, “The Times They are a-Changing” y “Like a Rolling Stone”, además de uno de los más recientes sencillos del artista “Murder Most Foul”.

Desde ahora, Universal Music será acreedor a todos los ingresos obtenidos por el repertorio musical de Bob Dylan, incluyendo las nuevas versiones que realicen otros artistas.

Cabe precisar que el sello discográfico no ha revelado cuál fue el pago total por las canciones de Dylan. Sin embargo, según información difundida por The New York Times, el monto superó los $300 000 000.

Bob Dylan, cuyo verdadero nombre es Robert Allen Zimmerman, inició su carrera musical a principios de los años 60 en el género del folk, para luego pasar por una transición al rock, logrando ganarse el respeto y admiración de millones de personas en el mundo.

