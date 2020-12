Sofía Castro revela que fue víctima de violencia doméstica: Sufrí mucho

La joven actriz Sofía Castro reveló una traumática experiencia en la que fue víctima de abusos de parte de una expareja, según contó en la conferencia TEDxWomen, emitida el 5 de diciembre a través de Facebook.

La revelación se produjo durante una conversación entre la hija mayor de Angélica Rivera y la periodista Karla Iberia Sánchez como parte de la charla titulada Amor Perfecto, cuyo objetivo es lograr que las mujeres vuelvan a amarse y valorarse.

“Pensé mucho en contar esta historia porque sufrí muchísimo, viví muchas cosas muy feas, pero al final mi familia, mis hermanas, mis amigas, la maravillosa mamá que tengo y [mi] papá [...] me dieron esa fuerza para no tener miedo de contar lo vivido”, dijo, mencionando también en los agradecimientos a su actual pareja, el empresario Pablo Bernot.

“Lo más difícil de una relación tóxica es estar ahí y no darte cuenta, y no poder amarte a ti mismo. Hoy soy lo único que tengo en la vida, a mí misma; y si yo no le echo ganas, y si yo no me levanto todos los días, nadie lo va a hacer por mí”, expresó.

La intérprete también habló sobre cómo lo tomaron sus progenitores. “Para mis papás fue muy difícil que yo estuviera viviendo una cosa así, y por eso quise hacerlo, y por eso quise levantar la voz. No me voy a quedar callada”.

Recordando su experiencia, Sofía Castro señaló que ella era muy joven en ese momento, y dejó que su expareja dinamitara su autoestima. Según contó, los episodios de violencia doméstica se volvieron frecuentes hasta llegar a un punto muerto en que decidió alejarse de esa relación tóxica.

Tras compartir su historia, la actriz de la telenovela Por Amar sin Ley publicó en Instagram un mensaje dirigido a aquellas mujeres que, al igual que ella, fueron víctimas de violencia.

“Abrí mi corazón y va para todas ustedes, mujeres hermosas. […] Pude hacer las paces conmigo y recuperé ese cachito de mi alma que me faltaba”, escribió.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.