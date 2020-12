Poly Ávila se encuentra con su nueva pareja tras regresar a Argentina

Hace unos días, Poly Ávila sorprendió a sus fans peruanos al anunciar que volvería a Argentina luego de 8 ocho años. La razón: un nuevo amor, su familia y amigos.

A través de Instagram, la exconductora de Comando compartió un corto video junto a su nueva pareja de nombre Simon, a quien conoció mediante Tinder.

Según contó en sus historias, tenía pensado regresar a su país natal para conocerlo.

“Una mañana me metí a Tinder y veo un súper like de Simon, y tuvimos nuestra primera conversación. (...) Empezamos a hablar, nos pasamos el WhatsApp y comenzamos a pasarnos audios”, contó la joven influencer.

Indicó que llevan una relación virtual de siete meses. “Un día no sé por qué nos fuimos a dormir juntos con la camarita prendida y así empezamos a dormir tipo siete meses con la camarita prendida en videollamada... Y nos enamoramos. Yo me tomé un avión y ahora estoy acá. Yo ya me quería venir a Argentina y él fue como que el último empujoncito”, relató.

Como se recuerda, Poly Ávila celebró su despedida junto a Korina Rivadeneira y Luciana Fuster.

“Gracias por reírse conmigo, llorar conmigo, gritar conmigo. Gracias por haberme apoyado siempre en todas mis decisiones, por haberme alentado a que vaya detrás de mis sueños”, escribió en una foto de Instagram.

