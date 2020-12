Sandra Muente revela que se someterá a una operación: “Todo por mi salud”

Sandra Muente reveló que se someterá a una operación, este 16 de diciembre, tras haber atravesado problemas de salud en las ultimas semanas.

En sus redes sociales, la cantante contó que se vio afectada emocionalmente tras someterse a un tratamiento por ciertos desordenes hormonales cuando, de pronto, comenzó a sentir dolores en el estómago que la situaron en un estado de alerta.

La intérprete mencionó que al llegar a Lima, luego de pasar los días de cuarentena en México, decidió realizarse exámenes médicos para descartar una posible enfermedad.

“Decidí hacerme exámenes para resolver esto ya. Hace unos días me dieron los resultados y me asusté mucho porque me acordé de mi papá. Antes de su cáncer de estómago, tuvo algo muy parecido a lo que tengo yo. Hernia hiatal. Úlcera en el esófago. [Esofaguitis grado 1] Inflamación en el intestino [Por eso los dolores]”, sostuvo en una publicación de Instagram.

Finalmente, si bien no dio mayores detalles acerca de su operación, mencionó que esta es necesaria para poder terminar con este malestar que la aqueja.

“Me van a operar para resolver todo esto. Los doctores me recomendaron un cambio drástico y lo he aceptado. Es un proceso emocionalmente raro. Con fe”, indicó.

