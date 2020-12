Patricio Suárez-Vértiz: “Con Arena Hash creamos el soundtrack de mucha gente”

“Con Arena Hash, por cosas de Dios, pasamos de un cuarto chiquito a tocar en el Amauta. Nos tiraron al ruedo de frente”, nos dice Patricio Suárez-Vértiz al anunciar que la banda se reunirá en Perú para el 2021, tras más de dos décadas.

“Pedro y yo limpiábamos la casa porque no teníamos empleada, mi madre no entraba en ‘vainas’, tenía la educación de que cada uno podía hacer sus cosas. El cuarto que quedaba lo utilizábamos para los ensayos y ahí empezó Arena Hash”.

El hermano menor de Pedro conducirá hoy desde Estados Unidos el festival online Rok An Pop (por Teleticket Play) que reúne a Libido, We The Lion y Temple Sour. “Hay que encontrar nuevas formas. Cuando las bandas lo hacen en sus estudios pueden tener toda la infraestructura, pero no tienen la red, y eso es lo más importante acá”.

Patricio logró dos hits como solista (‘Disco Bar’ y ‘A la playa’), pero decidió radicar en Estados Unidos cuando se popularizó la tecnocumbia. “No tengo nada en contra porque todo el mundo tiene derecho a escuchar todo tipo de música.

Pero la tecnocumbia entró tan fuerte que bajó mucho el mercado de la música pop”, comenta sobre “la fiebre” que estuvo presente en mítines. El músico dice que Arena Hash no recibió ninguna oferta parecida. “Aunque no lo creas, no. O de repente y nunca nos enteramos. Nuestro mánager sabía nuestra visión: la música no tiene segmento, no tiene una política, es para todos”.

Y mientras Pelo Madueño, Christian Meier, Gian Marco Zignago, marcharon contra el gobierno de Manuel Merino; Patricio publicó una foto que decía ‘Solo Dios me representa’. “Respeto que cada uno defienda su ideal y que también respeten el ideal de otro. La democracia es estar de acuerdo y a veces no. La gente inteligente se une, tiene que haber un término medio”.

El regreso de Arena Hash

Patricio y Arturo Pomar planean hacer tres conciertos llamados Experiencia Arena Hash . “Mentiría diciendo que nos vamos a juntar los cuatro, no se va a poder por razones obvias. Se nos ocurrió traer una banda de Estados Unidos que acompañe y hacer conciertos grandes, tipo... no digo el Cirque du Soleil, pero algo así audiovisual, bien hecho. Nos agarra mucho el corazón que los fans nos digan ‘queremos llevar a nuestras familias’. Entonces, decidimos que vayan videos en la pantalla y videos caseros que hicimos en la época que nos correteaban por todos lados”.

Comenta que si no se dio el reencuentro antes –a pesar de tener ofertas de un millón de dólares– fue por los contratos vigentes de cada uno. “Hemos creado el soundtrack de la vida de mucha gente. La banda ha dado un mensaje de paz y amor, y de diversión sanamente. Nunca nos fuimos para un extremo. Nos pusimos como meta romper parámetros, no fuimos una banda elitista. Fue la primera banda que fue a Augusto Ferrando”.

Patricio está convencido de que si Arena Hash se quedaba más tiempo en Estados Unidos, hubiera sido internacional. “En el 92, los únicos que habíamos era Soda Stereo y Arena Hash. No había más y lo digo de frente. Pero éramos muy jovencitos y la fama había llegado muy rápido”.

Desde EE. UU., solo tiene halagos para cada proyecto que hace su hermano, desde que se alejó de los escenarios por una enfermedad degenerativa. Cree que, en esta coyuntura, Pedro es más optimista que el promedio.

“Él nunca ejerció como comunicador, pero ahora ha tenido más fama que de músico (ríe). La está haciendo linda, tiene 3 millones de fanáticos ¡es increíble! El optimismo es muy importante y la fe también, porque el miedo lo único que logra es debilitarte, uno no puede darse permiso a tener miedo”.

