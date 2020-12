Manolo Rojas preocupado por fuerte caída en El reventonazo de la chola

Manolo Rojas sufrió una aparatosa caída en la última edición de El reventonazo de la chola, por causa de una pesada broma de Fernando Armas.

¿Cómo pasó? Mientras se desarrollaba el segmento Retrobar, el ’Chisiricósoro’ retiró la silla de su colega cuando éste estaba a punto de sentarse, por lo que el cómico terminó en el suelo.

A pesar de que Armas solo pretendía bromear, Manolo Rojas se mostró muy preocupado, ya que, según comentó, la caída podría haber puesto en riesgo su bienestar.

“Las cachetadas de payaso son preparadas, pero esto fue una broma que me hizo Fernando. Seguro que ha llorado en mi ausencia. Yo le tengo mucha estima (a Fernando), pero a esta edad (59) esa caída se junta con el peso y todo. Mira, Stephanie Orúe, tan linda que es, se asustó”, relató el artista de El reventonazo de la chola, programa que continúa como uno de los primeros en el rating.

Asimismo, Rojas, quien recientemente perdió a su hermano por causa de la COVID-19, brindó detalles sobre cómo está actualmente su estado de salud.

“Me levanto temprano, tengo mis chequeos rutinarios. Me revisan el endocrinólogo, urólogo, y otros especialistas. Antes que me diera la COVID-19, estaba bien de defensas. Después de enfrentar el virus, volví a hacerme una revisión. Algo que me ayudó mucho es que hace dos años no tomo licor”, detalló el experimentado humorista.

Por otro lado, Manolo Rojas se mostró agradecido con su participación en El reventonazo de la chola, pues es consciente de que muchos de sus colegas han perdido sus trabajos a raíz de la crisis mundial ocasionada por la pandemia del coronavirus.

El reventonazo de la chola se emite todos los sábados, después de La rosa de Guadalupe, a través de la señal de América TV.

