Bruno Odar protagoniza obra sobre la Navidad en tiempos de la COVID-19

Bruno Odar ofrecerá un primer espectáculo virtual titulado Tiempo de Navidad, producido por Arte Fusión Producciones con el prestigioso coro Voces del Sol. El estreno se realizará el domingo 20 de diciembre a las 6.00 p. m. y los boletos están disponibles en Teleticket Play.

El actor protagonizará esta obra que ha sido creada y desarrollada en pleno estado de emergencia. Esta producción propone un cuento musical virtual que narra una historia real de navidad a través de un repertorio coral, dirigidos por la destacada maestra Claudia Rheineck.

El cuento será narrado por un abuelo del año 2070 caracterizado por Bruno Odar, quien consuela a sus nietos ya que no podrán pasar la navidad juntos el 24 de diciembre.

Este relato es su propia historia, cuando en el año 2020 él, a sus 10 años, fue testigo de una gran crisis en el planeta originado por un terrible virus que separó a todos aquella navidad.

De esta forma, a través de las canciones que él recuerda, va explicándole a sus nietos que, a pesar de las dificultades y las distancias, el amor por la familia es el regalo más preciado que uno puede atesorar en su corazón por siempre.

Por otro lado, esta obra contará con la colaboración de Lucho Quequezana, quien ha estado a cargo de la dirección del rodaje del personaje del abuelo, caracterizado por Bruno Odar, y la dirección del videoclip You Raise Me Up con la participación de catorce solistas del coro. El guion original fue escrito por la dramaturga Paola Vicente y la dirección artística está conducida por la artista plástica Giuliana Senno.

