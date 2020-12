Anahí de Cárdenas es dada de alta y toma vacaciones durante su recuperación

La actriz y cantante Anahí de Cárdenas viene recuperándose de una gastroenterocolitis aguda que la llevó a permanecer internada de emergencia en un centro de salud. A través de Instagram, la artista peruana tranquilizó a sus fanáticos y compartió una fotografía desde la playa, donde se encuentra de vacaciones.

“¡De la clínica a la playa!”, escribió la intérprete de 37 años en su red social. “No hay mejor manera de recuperarse de una gastroenterocolitis aguda que comiendo ceviche. Mentira, todo hervido, mamá no te asustes que es chiste. Sin humor no somos nada, al mal tiempo buena cara”, continuó bromeando Anahí de Cárdenas.

El último lunes 30 de noviembre la cantante de “Calei” asistió al nuevo programa de Mathías Brivio, Más vale tarde, de la que fue madrina y después de ofrecer una presentación y entrevista en el espacio tuvo que ser internada de emergencia.

“Me sentía muy mal, estaba con escalofríos, no sentía los dedos de las manos, tenía tembladera, dolor de cabeza”, contó a través de sus historias de Instagram. Los médicos que la atendieron le colocaron una inyección para el dolor y le dieron de alta. Sin embargo, al llegar a su hogar empezó a sentir fuertes malestares estomacales.

“Llamé a mi mamá para que me acompañara a la clínica, me vio, me tocó la frente, me puso el termómetro y tenía 40 de fiebre”, narró Anahí de Cárdenas desde una camilla.

Luego de superar los malestares, la influencer ya se encuentra mejor de salud y viajó para disfrutar del sol y relajarse en las playas.

