‘Jhonny Carpincho’: “Me dijeron que siga haciendo reír para que no se olviden de mi hermano”

El cómico peruano Luis Campos, más conocido como ‘Jhonny Carpincho’, estrenará su primer show virtual en vivo junto a Armando Angulo, ‘La Chola Cachucha’, el próximo domingo 6 de diciembre a las 5.00 p. m. través de una plataforma.

Esta es una nueva etapa en la vida del humorista, quien hace más de un mes perdió a su hermano y compañero inseparable, Miguel Campos Aliaga ‘La Bibi Wantán’, tras ser víctima de las secuelas de la COVID-19.

La República conversó con Luis Campos sobre cómo se reinventa. Aseguró que nadie podrá reemplazar a ‘La Bibi’, sin embargo, ha construido una relación de hermandad con Armando Angulo. Además, pidió al Gobierno considerar la situación de los artistas.

¿Cómo se llevará cabo este primer show virtual? ¿Contará con algunas sorpresas?

Queremos que sea muy diferente a los demás. La picardía del comediante será en un sentido muy suave, incluso lo pueden ver los niños. Es un show para toda la familia.

Trata sobre la historia de una madre que engríe a su hijo mientras que el padre es un poco más renegón y trata de corregirlo. Hay un mensaje que se da al final para que la juventud tome conciencia, muchos le faltan el respeto a los padres o se olvidan de ellos, dentro de esta historia queremos dar a notar que está mal lo que se hace.

También tenemos en mente hacer Cerro Amor, que era una de las secuencias más vistas del programa los Cómicos ambulantes. Nadie sabe cómo se inició esta novela, de la cual salen ‘Jhonny Carpincho’ y ‘La Chola Cachucha’. Va a ser grabado en Huancayo.

¿Cree que es más fácil hacer un show virtual a hacerlo en la calle?

En un anfiteatro la gente va y se sienta porque sabe que habrá comicidad, entonces no es muy difícil. Pero hacer un show virtual con una pantalla chroma (pantalla verde), donde ponen una imagen y no sabes qué se ve cuando cuentas el chiste, es algo muy diferente para nosotros.

¿Extraña el cariño del público?

Se extraña bastante sentir los aplausos del público cuando haces un show en vivo, no sientes ese calor de la gente. Pero de todas maneras lo hacemos con todo el amor.

Sentimos el cariño del público cuando salimos a las calles de los diferentes distritos, la gente sale por su ventana o puerta y nos dan un pago voluntario. Allí se siente el cariño. La gente aplaude, piden que vayamos más seguido, manifiestan su cariño no solo a mí sino también recuerdan a mi hermano (Miguel Campos ‘La Bibi’), mi brazo derecho.

¿Cómo va la química con su compañero Armando Angulo, quien es ‘La Chola Cachucha’?

Es como parte de la familia. Siempre nos apoyamos, hemos estado en comunicación y trabajado muchos años. Por lo mismo que somos compañeros, nos hemos proyectado ahora. Nos llevamos muy bien, más que un amigo es como un hermano más.

¿Usted cree que Armando Angulo va a poder ocupar ese lugar que dejó su hermano en el corazón del público que los sigue?

Va a ser imposible que alguien ocupe su lugar, él ha marcado una diferencia muy grande. Cada personaje tiene su público y ha sido creado por la misma persona. Y como le digo a ‘La Chola Cachucha’, él es un complemento al trabajo que realizamos y es parte de esta novela Cerro Amor, siempre lo ha sido.

¿Qué es lo que espera lograr en esta nueva etapa sin la compañía de su hermano Miguel Campos, ‘La Bibi Wantán’?

Gracias a Dios, él me está dando fuerzas. Se me ha abierto muchas puertas, invitaciones a programas de televisión como el de la ‘Chola Chabuca’. Él desde el cielo me guía.

Una persona que lleva muchos años en televisión me dijo “no dejes morir a tu personaje, sigue haciendo reír para que la gente no se olvide de mi hermano, al verte a ti van a ver a tu hermano”. Eso es algo que me motiva más. Voy a seguir en el arte, en la comicidad.

Espero que este primer show virtual sea del agrado de la gente para que en el siguiente tengan la garantía y confianza de que el show de ‘Jhonny Carpincho’ es bueno.

¿Considera que el Gobierno ha abandonado de alguna forma a los artistas que han sido víctimas del desempleo o del coronavirus?

Es un abandono total. El Gobierno debe pensar de qué vivimos los artistas, músicos, comediantes. Abren los grandes centros comerciales, ahí la gente está más propensa al contagio. Hay mucha diferencia a lo que pasa en un circo o un teatro, que son amplios y tienen sillas. En los anfiteatros, necesitaríamos el apoyo de la municipalidad y el Gobierno para ordenar a las personas.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.