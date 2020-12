Eduardo Cesti: artistas peruanos lamentan muerte del primer actor nacional

El primer actor peruano Eduardo Cesti falleció la tarde del viernes 4 de diciembre. El intérprete se encontraba en un deteriorado estado de salud durante los últimos años.

Él se hizo conocido por la serie policial Gamboa, nombre que se volvió tendencia en Twitter tras conocerse la noticia de su muerte.

Así también participó en cintas nacionales como Paloma de papel, Atacada: la teoría del dolor y Calle en llamas.

En redes sociales, artistas nacionales se despidieron del actor con sentidos mensajes. Germán Loero fue uno de los primeros en pronunciarse por Twitter.

“Hoy nos dejó Eduardo Cesti. Gracias por todo lo que usted entregó a las artes escénicas en el Perú”, escribió el recordado Marcelo de Así es la vida.

Paul Martin también se despidió de su colega con un breve mensaje. “Nos dejó Eduardo Cesti. Descansa en paz, mi loco”, redactó en la misma red social.

Algunas personalidades de la política peruana, como Susel Paredes y Ana Jara, también se pronunciaron sobre el actor. “Eduardo Cesti, un gran actor peruano, ha partido. Descansa en paz.”, escribió la precandidata al Congreso por el Partido Morado.

Eduardo Cesti y su lucha contra la diabetes

A los 87 años, el actor falleció este viernes 4 de diciembre. Él luchaba contra la diabetes.

Afectado por la enfermedad, perdió una de sus piernas y estuvo a punto de que ocurra lo mismo con su visión. En una entrevista con Perú 21, el intérprete habló del mal que padecía.

“Sufrí mucho porque hubo un tiempo en que no podía leer, pero llegó un ángel y me operaron. Encima el ángel me regala gotas para los ojos. Me ve una vez al mes”, comentó.

Así también, se refirió a sus inicios en la actuación. “Yo quería ser actor desde niño. La sala de mi casa era muy grande y había un telón que separaba al comedor. Los cómicos del teatro de esa época iban a mi casa para ensayar. Mi papá era aprista y creía que a través del arte se podía educar a las personas”, mencionó.

