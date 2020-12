Patricio Parodi explicó la razón de su ausencia en Esto es guerra

Reapareció. Patricio Parodi utilizó sus redes sociales para explicar a sus seguidores por qué no apareció en los programas de Esto es guerra.

Como se sabe, el integrante del reality estuvo ausente durante las últimas emisiones del espacio de América TV. Sin embargo, la pareja de Flavia Laos decidió contar lo que pasó.

A través de sus historias de Instagram, el combatiente contó los detalles del caso. “¡Chicos! Como ven, estoy en casa. Hace varios días no he ido al programa”, dijo al inicio el competidor.

“Estoy recibiendo mensaje preguntándome por qué no estoy yendo, dijo el competidor. Lo que pasa es que el fin de semana me enfermé. Me dio gripe”, reveló Patricio.

Así también, dijo que se sometió a una prueba para descartar el coronavirus. “Por temas de seguridad, no estoy asistiendo hasta tener mi resultado de COVID-19″, aclaró.

“Hoy me hice la prueba del hisopado. Fue horrible. Estoy esperando los resultados y espero que salga negativo”, detalló el chico reality antes de mostrar el clip donde le realizan dicho procedimiento sanitario.

Como se sabe, faltan pocos días para que el reality de América TV termine su temporada 2020.

Por dicho motivo, los competidores vienen dando lo mejor de sí para la esperada gran final y llegar en óptimas condiciones físicas.

