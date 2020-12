Miley Cyrus habló de su relación con Liam Hemsworth

Lo contó todo. Miley Cyrus habló sobre los motivos que llevaron a tener que separarse del actor Liam Hemsworth en el 2019, luego de ocho meses de matrimonio.

El último miércoles 2 de diciembre, durante un episodio de The Howard Stern Show, la cantante reveló las razones de esta ruptura.

En el programa contó que se casó con la celebridad tras haber perdido su casa por los incendios forestales en Malibú. “Simplemente me aferré a lo que me quedaba, que éramos él y yo”, dijo la artista.

Eso la impulsó a formalizar su relación con un matrimonio en diciembre del 2018. Sin embargo, este se rompió por “demasiados conflictos”, según relató.

“Cuando llego a casa, quiero que alguien me abrace. (...) No me divierto con el drama o las peleas”, adujo sobre la ruptura.

Pese a eso, la cantante confesó que aún ama al actor. “Lo amaba mucho, mucho, mucho, y todavía lo amo, siempre lo haré”, fueron sus palabras.

Miley Cyrus en Midnight Sky

Hace unos meses, la cantante conversó con el presentador Joe Rogan en el programa Midnight Sky. Allí también habló de su mediática relación, la cual finalizó en el 2019.

En la conversación contó sobre los ataques que recibía por ser una figura pública. “Alguien a quien quise y yo nos dimos cuenta de que ya no nos queríamos el uno al otro. Vale, eso lo puedo aceptar, lo que no puedo aceptar es el avillanamiento y todas las historias”, puntualizó.

