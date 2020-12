Magdyel Ugaz dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su expareja Laszlo Kovacs

Este 03 de diciembre, el actor Laszlo Kovacs cumple 42 años y su expareja Magdyel Ugaz quiso sorprenderlo con un saludo de cumpleaños que demuestra la gran amistad que ambos cultivaron tras la ruptura de su relación como pareja. A través de Instagram, la actriz aseguró que el intérprete de ‘Tito’ en Al fondo hay sitio, se ha convertido en un miembro más de su familia.

“Siempre me preguntan cómo puedes ser amiga tu ex? Pues el ‘Pirulo’ no es mi EX, es mi compañero, mi mejor amigo, juntos transformamos nuestro amor y lo alimentamos desde un lugar muy genuino”, escribió la actriz que dio vida a la popular ‘Teresa Gonzales’.

“¡Hoy es tu cumple pirulís! Y lo celebro. Le agradezco tanto al universo que te hayas cruzado en mi camino, fuiste mi amor platónico, fuiste mi novio y hoy eres mi hermano, mi familia, siempre es fácil contigo, siempre aprendo contigo. ¡Te extraño, ven pronto ! @laszloloszla”, continuó.

En pocos minutos, el post de Magdyel Ugaz alborotó las redes sociales, pues los cibernautas recordaron a los personajes de la famosa teleserie producida por Efraín Aguilar, donde también fueron pareja en la ficción.

“Tito y la ‘Tere’”, “Nivel de madurez 100% ¡Felicitaciones!”, “Cuando la amistad es sincera siempre prevalece”, “Cuando hay compresión y respeto entre dos personas se puede lograr esto”, fueron algunos comentarios de los fans.

Magdyel Ugaz detalló por qué finalizó su relación con Laszlo Kovacs

A través de preguntas de Instagram, la actriz Magdyel Ugaz fue consultada por los motivos de su ruptura con su excompañero de reparto Laszlo Kovacs.

“Nunca terminamos, nuestra relación trascendió y el amor se transformó”, se sinceró la intérprete de 36 años.

