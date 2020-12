Leslie Shaw: “He aprendido a tomar las cosas con calma”

El tema ‘Soy soltera’, que lanzó al lado de las megaestrellas Thalía y Farina, la puso en la mira del mundo, videoclip que supera los 25 millones de reproducciones. Pero con ‘La faldita’, nuestra compatriota Leslie Shaw ya reinaba en la plataforma YouTube, donde solo en su cuenta personal supera los 70 millones de reproducciones.

“La pandemia me agarró en Miami y aquí me he quedado, pero espero ir, extraño a mi familia y a mis animalitos”, dice vía Zoom.

Sobre ‘Soy soltera’, revela que el obligado confinamiento paralizó toda su agenda de conciertos en lo que resta del año, además de una gira a México con Thalía y Farina. “El 20 de marzo debía presentarme en Tarapoto, pero ya no se pudo y así se fueron cancelando todas mis presentaciones en conciertos y festivales fuera y dentro de Perú. ¿Retomar gira con Thalía? Ella anda full, no lo sé, teníamos muchos planes, pero con todas estas restricciones, los viajes se complicaron, pero yo sigo hablando con ella y Farina, queremos seguir haciendo cosas juntas”.

¿En lo personal, qué te ha dejado todo este panorama que nos cogió a todos por sorpresa?

Me enseñó a ser paciente. Yo soy muy impaciente, siempre quiero las cosas para ayer (ríe). He aprendido a tomarme las cosas con más calma. Y en lo profesional he aprovechado todo este tiempo para componer, para producir, para juntarme con productores que yo admiraba y siempre estaban full, y ahora ellos también se tuvieron que quedar y aproveché ese momento para conectar con ellos. Como artista me ha servido mucho, he crecido mucho como profesional.

Hoy, desde Estados Unidos, a las 7 p.m. (hora Perú), Leslie Shaw ofrecerá un concierto gratuito a través de su canal oficial de YouTube . “Será un concierto en tecnología 8D, gracias a Adidas Originals, con un sonido que emula provenir de diversas direcciones”, señala. “Los artistas nos encontramos en un momento donde buscamos seguir llevando entretenimiento y alegría a nuestros seguidores. Por eso agradezco la oportunidad de poder acercarme a mis fans llevándoles una experiencia en la que podrán escuchar mi música de una manera distinta, en el marco del lanzamiento de una nueva colección de zapatillas ZX”.

Te hemos visto compartir con Maluma (cuando Leslie era pareja de su tatuador personal, Stefano Alcántara). ¿Hay planes para hacer algo con él?

Bueno, hemos hablado de música, él es superlindo, está trabajando 24-7. Ha escuchado mi música. Yo escuché ‘Hawai’ antes de que salga y me pareció increíble. Y lo más importante yo estando aquí, he hecho una amistad y por ahí empieza uno a hacer más cosas. Yo he hecho muchas amistades aquí.

¿Y estás soltera?

¡Solterísima y feliz! (Risas).

