Gloria Estefan revela que tuvo COVID-19: “Por favor, usen sus mascarillas”

Gloria Estefan reveló el miércoles 3 de diciembre que estuvo confinada tras dar positivo a la COVID-19.

La estrella de 63 años usó su cuenta oficial de Instagram para contar, a través de un video, cómo se habría contagiado y lo que sintió.

Gloria Estefan, quien con su esposo donaron comida por un mes a trabajadores de un hospital de Florida, indicó que solo tuvo un poco de tos y deshidratación, tras perder el sentido del gusto y el olfato. Luego de cumplir con el aislamiento, la artista se recuperó.

“Hace un par de semanas, fui una de las víctimas de la COVID-19 (...) El 30 de octubre fue el único día que salí y les comparto esto porque quiero que sepan lo contagioso que es (el virus), y que me contagié a pesar que yo llevo mi mascarilla a todos lados”, dijo la ganadora de siete premios Grammy y esposa del exitoso productor Emilio Estefan.

Gloria Estefan también contó en el clip que cree haberse infectado cuando salió a cenar con su familia y un admirador le habló sin mascarilla.

“Tuve mucha suerte, pero sólo quería compartir con ustedes que estuve en cuarentena, y un día salí y me encontré con una persona que no estaba usando un tapabocas. Hasta contuve la respiración mientras me hablaban, pero algo debió haber pasado ahí”, dijo.

A los pocos días, Gloria Estefan, quien en una entrevista contó que se le hizo difícil volver a la música tras la muerte de su madre, se percató que no sentía el sabor de la comida ni percibía los olores. Es así que decidió someterse a la prueba de descarte y que dos días después, el 8 de noviembre, dio positivo, por lo que inició su aislamiento del resto de su familia.

“A veces, da mucho miedo ser uno de esos casos (de muertos por la COVID-19), pero tienes que agarrar el miedo y sacudirlo y hacer todo lo que puedas para mantener tu sistema inmunológico lo más saludable posible. Por favor, todos, usen sus mascarillas”, concluyó.

