Fátima Aguilar sobre su debut en Latina: “Me agrada que se hayan fijado en alguien que no es de Lima”

Fátima Aguilar será la nueva conductora de Reporte Semanal los domingos. Tiene 29 años, nació en la ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad. Sus padres también son originarios de esta zona del norte del país. Allí creció y estudió la carrera de derecho.

Sin embargo, desde que estuvo en la universidad surgió su relación con los medios de comunicación. Pasó por el set de Sol TV Trujillo, Exitosa y acaba de debutar en la televisión nacional a través de Latina.

La República conversó con Fátima Aguilar, quien espera ganarse el corazón y el respeto del público. Reveló detalles sobre su vida profesional y aseguró que su mayor aporte será ser la voz de los provincianos.

Ya empezaste en el noticiero 90 Mediodía, ¿cómo te recibieron durante estos días en el canal?

La gente ha sido bastante amable, hay una mecánica un poco diferente en la televisión. Se nota la familiaridad entre todos y un clima sano. Además, hay la expectativa de crecimiento y escucha que me parece fundamental porque todos tenemos algo que mejorar y aprender.

Serás la nueva conductora de Reporte Semanal, ¿cómo asumes este nuevo reto en tu carrera al ocupar el puesto que antes era de Sigrid Bazán?

No vengo a reemplazar a Sigrid como persona. Creo firmemente que su trayectoria ha generado cariño y respeto de los televidentes, eso está bien. No quiero que dejen de quererla o respetarla porque entro yo.

Tengo la expectativa de poder ganarme el corazón y el respeto de las personas que me van a ir conociendo poco a poco. Cada una tiene un estilo, una forma de desenvolverse. Hay mucho respeto para ella, que ha estado en el mismo programa que yo.

¿Cómo recibes la propuesta de Latina y decides renunciar a Exitosa?

Con sorpresa y bastante agradecimiento porque notaron que hay un potencial. Es un elogio para uno, que se está desarrollando en esto desde hace algunos años.

También como parte de mi crecimiento, es un reto mayor: estamos hablando de un canal que tiene muchos años y un espacio bien posicionado. Conversé con mis jefes de Exitosa y ellos me entendieron, la relación concluyó con buenos deseos.

¿Es la primera vez que ingresas a la televisión de señal abierta? Cuéntanos de tu experiencia.

Cuando estuve en Sol TV de Trujillo, salía a nivel nacional pero por cable, en América Trujillo, salía solo en la ciudad.

Este es un reto mucho más grande y lo que me gusta es que Latina tenga este sentido de responsabilidad social tan marcado. El querer llegar a las familias peruanas no solo con un contenido que genere rating, sino que ayude a que estemos mejor en tiempos como estos, en crisis económica, política y sanitaria.

¿Cuál sería tu mayor aporte para destacar en el periodismo y en la televisión?

Hay algo importante que podemos dar las personas que venimos de otras ciudades, es la mirada del que aquí, en Lima, llaman el provinciano. Me parece fundamental. A veces, cuando estamos en la capital y damos las noticias, por momentos, puede verse todo desde la perspectiva del limeño.

Creo que los provincianos podemos darles una explicación de aquella persona que está en Trujillo, Piura, Tumbes, Tacna, que a veces ve con cierta distancia a los medios. El enfoque de los provincianos que hacemos prensa es hacer las preguntas desde la persona que está en otras regiones.

Me agrada que se hayan fijado en alguien que viene desde Trujillo, que no es de Lima y que puede aportar. Creo que es una apuesta al enfoque desde el provinciano que viene a hacer que el país crezca.

En algún futuro, ¿te gustaría incursionar en la política o en otro ámbito ajeno al periodismo?

No me veo en la política, no es mi interés, no es una inspiración. Me gustaría estar del otro lado, preguntar. Pero en realidad todas las personas somos seres políticos, debemos mejorar e involucrarnos por nuestro país.

Todos podemos hacer política desde diferentes escenarios. En mi caso, mi interés es hacerlo preguntando, viendo aquello que se puede mejorar, resaltando las cosas positivas, canalizando las dudas y reclamos de la ciudadanía. Ese es mi rol ahora y espero que así sea.

