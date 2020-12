Britney Spears lanzó la canción “Swimming in the stars” por sus 39 años

Britney Spears cumplió 39 años el miércoles 2 de diciembre y no tuvo mejor idea que celebrarlo con un regalo especial para sus fans.

La cantante estadounidense, quien ya no quiere que su padre maneje sus finanzas, lanzó de manera sorpresiva una nueva canción llamada “Swimming in the stars”. Dicho tema correspondió a las sesiones de grabación de su último álbum, Glory, de 2016, pero no quedó entre las seleccionadas para formar para de la producción.

Tras cuatro años, la canción fue incluida en una edición limitada en vinilo del disco que será lanzada este viernes 4 de diciembre.

Se trata de un estilo dance-pop habitual en el sonido de Britney Spears que fue producido por Matthew Koma, esposo de la actriz y cantante Hilary Duff.

Pero eso no fue todo. Este nuevo proyecto también incluye material inédito de una colaboración con los Backstreet Boys titulada “Matches”, según informó la cadena MTV desde su cuenta oficial de Twitter. Además, el esperado vinilo tendrá una serie de remixes de “Mood ring”.

Hasta el momento, ninguna de las partes ha confirmado la colaboración. Actualmente, los Backstreet Boys han tenido que paralizar su gira mundial a causa del coronavirus, mientras que Britney Spears sigue en juicios con su padre y a punto de relanzar una edición especial de su último disco, Glory de 2016, con algunas mezclas y canciones nunca escuchadas.

La cantante Britney Spears anunció que no sacará música nueva hasta que su padre deje de ser su tutor legal.

