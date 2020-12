Banda peruana Putzy debuta con su álbum “Curses”

“Curses”, el álbum debut de Putzy, conformado por los reconocidos músicos Rafael Velarde y César Benavides, vuelve a la escena reinventado y como un proyecto Art Rock donde se pueden apreciar sus temas, sin necesidad de un cantante.

Este álbum fue grabado en Lima en los estudios Jwoo Entertainment Studio bajo la producción de Jordi Caravedo, y luego mezclado en Nueva York por el productor Eliud ‘Lou’ Ortiz, quien trabajó antes con artistas como Michael Jackson, Christina Aguilera y Shaggy.

La masterización estuvo a cargo de Elliot James, quien realizó trabajos para Maroon 5, Fall of Troy, y la cadena de televisión infantil Nickelodeon en Los Ángeles.

PUTZY es una banda peruana que ha lanzado al mercado mundial “Curses”, su álbum debut, de la mano del sello discográfico Blossöm Records (Hollywood, California). Esta banda experimental es una propuesta que mezcla elementos post-rock con sonidos progresivos de metal, gabber, indie-rock, industrial, ambiental y funeral pop.

Esta banda tiene gran proyección internacional, además ya estuvieron en el line up del ‘Moon Índigo Festival’ en Mumbai, la India, pero por la emergencia derivada por la pandemia las presentaciones se han postergado. La producción ya se encuentra disponible en plataformas digitales e incluye los temas: The Gathering, Ads, Fash, Dance, Animal!, Kun, Hallways, A better place y Del.

