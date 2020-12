Princesas: mira cómo fue el estreno de la nueva telenovela

¡Llegó el día! Princesas, la tan esperada producción de América TV, por fin llegó a las pantallas para deleitar a todo el público.

El martes 1 de diciembre se estrenó la nueva telenovela inspirada en los clásicos cuentos de Blanca Nieves, Rapunzel, Bella y Cenicienta.

Esta producción narra las historias de Flavia Laos (Bella), Tatiana Calmell (Cenicienta-Danielle), Fiorella Pennano (Blancanieves) y Priscila Espinoza (Rapunzel)

Al inicio de la telenovela, se reveló los tristes dramas de vida de cada una. Danielle fue tratada como sirvienta en su casa; Bella lleva una vida llena de lujos, pero no es feliz; Blancanieves tiene un sueño por realizar y Rapunzel quiere ser libre.

Flavia Laos y Stefano Salvini en Princesas

Los actores Flavia Laos y Stefano Salvini se animaron a comentar sobre cómo es la química entre ellos en la telenovela.

Laos, encarna a Bella, una joven adinerada de buen corazón con los pies puestos en la tierra, que terminará enamorada de Bestia, personaje interpretado por Stefano Salvini.

Ella aseguró que cuenta con el apoyo de su pareja en la vida real Patricio Parodi. “Patricio, me conoció [como actriz]. Es más, conoce a Stefano, porque se lo he presentado, y le cae súper bien. Por ese lado, no hay problema”, indicó.

Por su lado, el actor mencionó que sus “personajes se han conectado bien”. “Es importante que la gente lo entienda, y podamos culturizar un poco más, que las parejas de ficción son para la televisión. Yo estoy con Alessa [Esparza], y Flavia con el ‘Pato’. Esto es una grabación [...]. Hay escenas de besos y todo lo debemos hacerlo con el mismo profesionalismo”, puntualizó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.