Nicola Porcella revela que toma terapia para lidiar con la depresión

Nicola Porcella habló con sus seguidores sobre su estado emocional, donde contó cómo hace para poder lidiar con la depresión.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, el exintegrante del programa de Televisa mencionó que la terapia y su familia lo ayudan a lidiar con la depresión, además de sus patillas y las metas que trata de cumplir, tal como lo ha demostrado hasta el momento.

“Ya lo dije alguna vez, sufro de depresión y ansiedad, tomo pastillas. No lo he superado porque eso lo voy a llevar siempre, pero he aprendido a lidiar eso con terapia. La terapia me ayudó muchísimo, la ayuda de mi familia y siempre me pongo metas y trato de siempre lograrlas”, explicó en sus historias de Instagram.

Asimismo, aseguró que también ha conversado con su hijo al respecto.

“Y me olvidaba algo muy importante, quiero que siempre mi hijo me vea bien, yo le he explicado el tema, entonces siempre trato de salir adelante”, agregó el exguerrero.

Por otro lado, hace unos días, Nicola Porcella comentó sobre su permanencia en el país.

“Mi idea principal es seguir trabajando allá, pero no descarto quedarme en Perú, no es un retroceso, es todo lo contrario. El Perú es mi casa y si se presenta una oportunidad para seguir creciendo, bienvenido sea”, comentó durante una conversación en vivo que mantuvo con el ex chico reality ‘Zumba’.

