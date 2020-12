Michelle Renaud habló sobre su salud tras el rumor de que tenía COVID-19

Michelle Renaud tranquilizó a todos sus seguidores al revelar que se encuentra bien de salud y que no contrajo el coronavirus.

Ello luego de que el pasado 24 de noviembre, durante el programa Todo para la Mujer, se dio a conocer que la actriz había contraído supuestamente la COVID-19. La versión fue de la periodista Maxine Woodside.

“Qué creen, Michelle Renaud dio positivo en Covid y resulta que está haciendo la telenovela, y no sé qué vaya a hacer el productor Ignacio Sada (...) Espero que él no tenga Covid porque si él también tiene, con los dos protagonistas contagiados va a ser un lío y va a tener que pararse la producción”, dijo Woodside en ese momento.

Es por eso que, la figura de Televisa, a través de sus redes sociales, aseguró que no se contagió del coronavirus y que se encuentra sana.

“Gracias a Dios, en todas las pruebas a las que me he sometido, que son las del dedo y la de la nariz que es horrible, en todas salí negativa. Salí negativa y gracias a Dios estamos libres de Covid. Pero nos estamos cuidando y tomando todas las medidas sanitarias, así que no se preocupen por mí, no tengo Covid”, aclaró Michelle Renaud, en su Instagram. “Gracias a todos los que se preocuparon”, finalizó.

