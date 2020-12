Gian Marco revela que fue despedido por sello discográfico tras ganar Latin Grammy

Gian Marco, uno de los grandes representantes de la música peruana en todo el mundo, se encuentra en la lista de los cantantes más escuchados de Spotify en nuestro país durante este 2020; sin embargo, para el artista no siempre todo fue felicidad, ya que durante mucho tiempo tuvo que afrontar difíciles retos, como el hecho de ser despedido de un importante sello discográfico al poco tiempo de haber ganado un Latin Grammy.

El también compositor, quien hace poco ofreció un concierto virtual, contó cómo vivió esta dramática experiencia a través de una publicación en su Instagram oficial.

“Recuerdo perfectamente el día en que me invitaron a dar un paso al costado y no pertenecer más a las filas de una compañía discográfica muy importante. Hacía sólo tres meses había ganado mi primer Latin Grammy con Resucitar y pensaba que las cosas venían bien, pero tuve que irme. No sabía si era mi música, si era yo; en fin, no entendía nada”, relató.

Ante esta situación, Gian Marco reflexionó sobre su carrera musical durante un largo tiempo hasta que, finalmente, tomó la decisión de ser un artista independiente.

“Salí de aquella oficina pensando en que mi carrera había terminado, que mis planes de seguir llevando mi música por el mundo habían caducado. Caminé mucho aquella tarde y tomé una decisión que cambiaría mi vida por completo. Decidí ser independiente”, detalló en Instagram.

El intérprete de “Canción de amor”, “Hoy” y “No puedo amarte” precisó que, a pesar de las adversidades que se le presentaron en aquel momento, nunca dejó de creer en sus sueños.

“Nunca me rendí y bien lo digo en una canción, “No creo en los fracasos” (fragmento de “Resucitar”). Hoy, cuando veo este tipo de resultados (integrar el ranking de los más escuchados en Perú, en Spotify), sólo pienso en que la vida siempre te la va a poner difícil para probarte, para retarte, para darte cuenta de qué y para qué estar hecho”, sentenció Gian Marco.

