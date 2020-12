Elliot Page: famosos de Hollywood respaldaron su identidad transgénero

Elliot Page, estrella de cintas ganadoras del Óscar como Juno, anunció este martes 1 de diciembre que es una persona transgénero.

El actor, quien comunicó la noticia con una publicación en sus redes sociales, se identificó como un no binario.

“Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente al finalmente amar lo que soy, lo suficiente para perseguir mi auténtico yo”, redactó en su mensaje.

Tras esto, cientos de fans y un contado número de artistas de Hollywood respaldaron el anuncio de Elliot, dejándole mensajes de felicitaciones.

Más de un millón de seguidores le dieron ‘Me gusta’ a su publicación y muchos de ellos lo compartieron en sus propias redes.

Bella Thorne fue una de las actrices que felicitaron al actor por esta declaración. Ella le hizo una captura al mensaje a través de sus historias de Instagram.

Por su parte, Vincent D’Onofrio le dejó un mensaje en Twitter. “Felicitaciones Elliot. Eres un ser humano asombroso”, escribió el actor que interpretó al villano de Daredevil.

“Nunca conocí a Elliot Page, aunque estuve en eventos y saludé tímidamente. He sido un gran admirador desde Juno y, en la vida real, me pongo nervioso con la gente que adoro. Así que disfruté su trabajo (películas y documentales) desde lejos. La próxima vez no solo saludaré, también diré ‘Gracias’”, redactó el presentador Ross Mathews en la misma red social en referencia a Elliot.

Entre otras estrellas del cine que expresaron su apoyo al actor fueron Patricia Arquette, Alyssa Milano, Olivia Munn, Kat Dennings y Mia Farrow.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.