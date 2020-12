Anahí de Cárdenas revela que fue hospitalizada de emergencia

Anahí de Cárdenas tuvo que ser hospitalizada de emergencia en una clínica de la capital, debido a una aparente infección estomacal.

A través de varios videos en su Instagram, la joven actriz y cantante contó que, tras presentarse como invitada especial en Más vale tarde (el nuevo programa de Mathías Brivio) comenzó a sentirse mal, por lo que acudió a realizarse un chequeo médico.

“(Estoy) aquí en la clínica. Vine después de hacer el programa con Mathías, porque me sentía muy mal, estaba con escalofríos y no sentía los dedos de las manos. Me pusieron algo para el dolor y me mandaron a mi casa”, relató.

A pesar del tratamiento que recibió, empeoró, por lo que tuvo que retornar al centro médico, donde decidieron internarla para poder tenerla bajo observación. “Llegué a mi casa. Mi mamá me puso el termómetro y tenía 40 de fiebre, entonces tuve que venir a la clínica otra vez”, detalló la artista, quien hace unas semanas superó el cáncer de mama.

La dolencia de la actriz habría sido ocasionada por una infección estomacal y, afortunadamente, no se trataría de nada más grave. “Me internaron. Estoy mucho mejor. Aparentemente es una infección en el estómago, creo que es porque comí una ensalada de esas que vienen preparadas”, comentó en Instagram.

Anahí de Cárdenas anuncia concierto virtual

Hace unos días, Anahí de Cárdenas anunció que realizará un concierto online el próximo 12 de diciembre a las 7.00 p. m. Además, contó que parte de lo que se recaude con el evento será donado a DescentralizArte, un festival de teatro en Ayacucho y Tarapoto.

“Será un concierto bien feeling, conversando e interactuando y con invitados de lujo. Para cerrar el año bonito, con toda la energía del mundo”, indicó la artista.

