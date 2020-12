Aldo Miyashiro: “Con La banda del chino he podido ayudar mucho más que en un puesto político”

El programa conducido por Aldo Miyashiro, La banda del chino, superó a Más vale tarde de Mathías Brivio en su primer día de estreno el pasado lunes 30 de noviembre.

La República habló con el conductor de América Televisión, quien le dio la bienvenida a su colega por la nueva competencia. Además, contó detalles sobre La cocina del pueblo, la gran ayuda social que su programa organizó para los afectados de la pandemia.

Confesó que tras la obra social ha recibido propuestas para ser candidato al Congreso en las elecciones del 2021. Por otro lado, se solidarizó con los hinchas de Alianza Lima tras su descenso a la Liga 2.

La competencia ya inició entre La Banda del chino y Más vale tarde, el programa de Mathías Brivio. ¿Cómo ves esta primera victoria en el rating? Ustedes han superado con 7 puntos.

Con tranquilidad y agradecimiento al público que nos siguen desde hace años. En cuanto al programa de Mathías, mandarle un abrazo, bienvenido al horario, vamos a competir con buenas armas. A Fiorella Retiz, la primera vez que hizo tele abierta fue con nosotros, así que le deseamos buena suerte.

Me alegra que haya otro programa porque genera que haya 20 o 30 peruanos más que tienen trabajo. La competencia siempre va a ser en muy buena onda.

¿Continúa La banda del chino en el 2021?

Estamos en plena etapa de cerrar el acuerdo, todavía no hemos firmado nada, pero el canal nos ha demostrado interés. Estamos agradecidos y esperamos como equipo poder estar en el 2021.

¿Tienen planeado hacer algunos cambios en el contenido?

El contenido es el día a día, así que vamos a ir midiendo. Ha sido un año muy difícil, hay que ver como se recompone el equipo y de seguir el próximo año, haremos alguna novedad en el programa.

Te hemos visto muy comprometido con llevar ayuda social, ¿Cómo ha sido tu experiencia con La cocina del pueblo? ¿Cuánto han recaudado?

Hemos podido llegar a más de 50 000 personas, entregando almuerzos diarios, hemos hecho actividades porque hubo gente que ya no podía donar. Estamos muy contentos de poder haber sido un instrumento para ayudar a los compatriotas. El programa se convirtió en eso y estoy muy orgulloso del equipo.

Muchas empresas privadas nos han ayudado, la misma productora de Del Barrio, Michelle Alexander, con quien estoy muy agradecido por toda la ayuda. Después a todos los peruanos de buena fe, que nos han traído sacos de arroz, lentejas, con eso hemos podido cocinar para la gente que no tenía nada que comer.

¿Vas a continuar el próximo año con La cocina del pueblo?

En el caso de los comedores solo hasta diciembre de este año porque la situación más grave ya pasó en cuanto a la comida. El próximo año, vamos a seguir con La cocina del pueblo, pero para hacer una gran acción de cada mes. En el 2021, vamos a ver cuáles son las necesidades del país.

¿Cómo comenzó esta iniciativa para llevar ayuda a los afectados?

Era parte de la estructura del programa, nos pusimos como objetivo accionar más fuerte. La necesidad de la gente hizo que el programa tenga que convertirse en eso por casi seis meses, era lo que tenía que ser. Si el rating bajaba, no me interesaba mucho porque acudimos a gente a la que no le ha llegado nada ni bono.

¿Ver a tanta gente que necesita ayuda en esta pandemia te hecho pensar, en algún momento, que podrías ingresar a la política y hacer cambios desde allí?

Tres partidos me convocaron para hacer política con los tres conversé por respeto. Pero siento que en este momento de mi vida, con el programa (La banda del chino) he podido ayudar mucho más que sentado en un puesto político.

En agosto y setiembre empezaron a llegar las propuestas (para el Congreso). Habían dos cosas que no me permitían. Uno, no podía parar con el programa y dos, si yo acepto podría parecer que todo lo que hice este año es porque quiero un cargo político y es lo que menos quiero que la gente piense.

Hablé con mi familia y les dije que no iba a aceptar porque en el lugar en el que estoy como comunicador y con un programa de televisión, siento que puedo hacer mucho más. En todo caso, esa es mi forma de hacer política.

¿Qué otros proyectos personales tienes para el 2021? ¿Alguna nueva película o serie?

Estoy escribiendo dos cosas, una obra de teatro y una telenovela, aun sin hablar con nadie del canal, es bastante diferente que en algún momento me gustaría mostrársela al canal o algún productor. Espero terminarla a mediados del próximo año.

Sabemos que te encanta el fútbol y como hincha que eres, ¿Qué le dirías a los hinchas que están tristes por el descenso de Alianza Lima?

Tengo muchísimos amigos que son de Alianza, entiendo la tristeza que sintieron en ese momento. Les mando un abrazo como hincha del fútbol y espero que vuelvan pronto. La gente necesita del clásico, mas allá de la rivalidad que pueda haber en el fútbol, creo que también implica respeto.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.