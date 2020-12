Yo soy: Giovanna Valcárcel impacta al jurado al imitar a Olga Tañón

Yo soy presentó una vez mes su segmento donde participan artistas invitados y, esta vez, le tocó el turno a Giovanna Valcárcel. Para esta ocasión, la conductora de Mujeres al mando asumió el papel de ’La mujer de fuego’, Olga Tañón.

Con polo fucsia y pantalón amarillo, la también actriz subió al escenario para interpretar el romántico tema “Presencié tu amor”.

A pesar de que en un principio estuvo un tanto nerviosa, Giovanna Valcárcel consiguió cantar y bailar con bastante fluidez y hasta logró que Maricarmen Marín, Johanna San Miguel y Katia Palma salieran a bailar alrededor de Ricardo Morán.

“Tienes una extraordinaria voz, tienes mucho talento. Estoy tan feliz de que seas parte de mi vida y de que, poco a poco, vayas cumpliendo tus sueños”, le dijo Maricarmen Marín, su amiga y compañera de trabajo.

Adicionalmente, Ricardo Morán le comentó: “Una de las cosas más lindas del escenario es ver a alguien talentoso exponer su fragilidad. Hoy te he visto demostrando que cantas, dominas, pero que también te mueres de miedo; lo has enfrentado y lo has desnudado con una generosidad, con un corazón abierto que ha hecho que todos se pongan de tu lado porque provocaba apoyarte, aplaudirte. Lo has hecho muy bien”.

Giovanna Valcárcel confesó que se sentía muy emocionada de haberse presentado como Olga Tañón en Yo soy, ya que, según contó, este era uno de sus grandes sueños.

“Muchas gracias, los quiero mucho. Para mí es increíble porque mi vida ha dado un giro y, de un momento a otro, todas las cosas que soñé empezaron a cumplirse. Yo tenía el sueño de estar parada acá. Cuando las vi salir pensé ‘¡gracias!’, porque me apoyaron, sentí que ‘¡ya vamos!’”, declaró la locutora radial.

