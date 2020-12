Nicole Favre: “Talento hay en el Perú, lo que falta es que cada artista no busque copiar”

La cantautora peruana Nicole Favre, de 22 años, ha logrado firmar un contrato con Universal Music México y GTS, este último como su agencia de management.

La joven nacida en Lima es la única compatriota que forma parte del álbum navideño más importante en México, Eterna Navidad: Celebremos, con artistas de talla internacional como Danna Paola, Juanes, Alejandro Fernández, Paty Cantú, Kurt, Morat, Gloria Trevi y muchos más.

En setiembre de 2020 fue cuando recibió la propuesta de la exitosa disquera Universal para grabar sus primeros temas. Nicole Favre viajó a México para realizar los videoclips de sus sencillos, los cuales se estrenarán a inicios del 2021.

Sin embargo, lo que pocos saben es que todo comenzó en 2017, luego de que grabara un cover de “Me rehúso”, de Danny Ocean, y el video se convirtiera en viral en las redes sociales.

Nicole Favre habló con La República sobre el inicio de esta nueva etapa en su carrera gracias al disco Eterna Navidad: Celebremos.

Además, se refirió a la industria musical en el Perú y confesó que desea tener una colaboración con el percusionista peruano Tonny Succar.

- Tengo entendido que te uniste a Universal Music México en setiembre, ¿cómo fue el proceso para poder firmar con esta disquera?

No sabes las ganas que tenía de contarlo, es un súper logro para mí, algo que siempre quise alcanzar. El proceso fue muy largo, pero lindo. No pensé encontrar gente tan buena en esta industria en la que no todos tienen buenas intenciones.

El grupo humano de Universal y GTS son personas de primera. Cuando fui a México por 10 días para grabar, tuve la oportunidad de conocerlos. Estoy muy contenta.

- ¿En algún momento imaginaste que ibas a tener la oportunidad de compartir un disco con Danna Paola, Juanes, Gloria Trevi y más?

Estoy muy agradecida con la disquera por haberme tenido en cuenta porque es algo que no me lo puedo creer, que yo esté en medio de artistas tan grandes y a quienes admiro muchísimo. Me tocó cantar “Arre Borriquito” con Kalimba y Esteman y “Ven a Cantar”, que canta Danna Paola, Gloria Trevi y mucho más artistas.

- ¿Cómo fue la producción de estas canciones en medio de la pandemia y la cuarentena?

Yo ya estaba acostumbrada a esto de producir y componer por teléfono y zoom, la mayoría de productores con los que trabajaba vivían en México o Colombia. El disco lo grabé en un cuarto (en Perú). No es un estudio, pero estoy construyéndolo poco a poco.

- ¿Y desde cuándo empieza tu gusto por la música?

Desde que tengo uso de razón. Mi papá me hacía dormir cantándome canciones de Elvis Presley. Es algo que me apasiona, no puedo explicar el amor que siento por hacer una canción, para mí es lo mejor del mundo.

- ¿Tuviste una formación profesional?

No, todavía no. Tuve clases de guitarra un año, pero todo lo demás lo he aprendido por mi cuenta. A cantar aprendí en la ducha y escuchando, sola he podido desarrollar mi oído.

Todo el mundo te dice que con la música no la vas a hacer, entonces estudié Comunicaciones y dije: ‘La música la tendré hobby’. Pero luego subí un cover de “Me rehúso” de Danny Ocean que se volvió viral, al día siguiente me escribe un productor para que vaya a grabar a New York. A partir de allí, dije: ‘Me tengo que dedicar a esto 100%’. No he dejado mi carrera, sigo estudiando.

- ¿Crees que los jóvenes cantantes como tú no reciben el apoyo o el reconocimiento que merecen en el Perú?

La industria en el Perú está creciendo cada vez más. La gente como siempre te pone a competir, pero nosotros somos compañeros, hay que apoyarnos entre todos. Espero poder contribuir a que la industria crezca.

- ¿Qué crees que le falta a la música peruana para estar al nivel de países como México, Colombia y Puerto Rico, que tienen grandes estrellas internacionales?

Talento tenemos en el Perú. Lo que falta es reinventarse, que cada artista haga su propia música, que no busque copiar a Colombia o México. Si quieres hacer covers, hazlo pero siempre hay que ser fiel a lo que a ti te gusta y ser original. Si todos fuéramos originales, estaríamos en otro lado.

- ¿Con cuál artista peruano quisieras hacer una colaboración y con cuál artista internacional?

Me encanta Tonny Succar. La salsa no es mi género, pero lo admiro muchísimo y también está dejando el nombre del Perú bien en alto. En internacional, Ariana Grande, cuando haga un fit con ella me puedo retirar.

Por ser latinos te encasillan en el género urbano, pero no es lo único que hago. Me encanta el pop y estoy tratando de encontrar un sonido diferente para crear una mezcla de muchos géneros. Me fascinan J Balvin, Camilo, Rosalía y más.

