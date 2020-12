Millie Bobby Brown exige respeto tras incómodo encuentro con una fan

La protagonista de Stranger Things, Millie Bobby Brown, quedó muy afectada luego de haber sido grabada pese a que no dio su consentimiento, mientras hacía las compras navideñas junto a su madre. La actriz británica aseguró sentirse “irrespetada” y, en medio de su molestia, también eliminó su cuenta en TikTok.

En su Instagram stories, la estrella de 16 años contó que una chica se le acercó para preguntarle si podía grabarla en el centro comercial. “Ella dijo: ‘¿Puedo tomar un video de ti?’. Dije: “Um, no”, narró Millie.

“¿Por qué alguien querría un video sobre mí? No era de las dos juntas, sino de mí. No tengo que justificarme ante nadie. Si no quiero un video, no tengo por qué hacerlo, soy un ser humano ¿Qué más les tengo que pedir? Me dijo que si no podía grabar a una persona. No. Me molesta cuando la gente intenta sobrepasar los límites y desearía que la gente fuese más respetuosa”, continuó contando entre lágrimas.

La intérprete de Enola Holmes exigió un mejor trato, ya que el acoso en los lugares públicos aún le resulta abrumador. “¿Dónde están mis derechos a decir que no? (...) Tienes que mostrar más respeto por los demás, sin importar quiénes sean, qué hagan. Son solo modales”, añadió.

Tras su descargo, Millie Bobby Brown eliminó su cuenta oficial en TikTok y horas después regresó a Instagram para informar que ya está calmada. “Estoy totalmente bien ahora. Pero estaba emocionada en el momento porque me sentía incómoda y no respetada”, comentó.

