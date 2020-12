Hugh Grant revela por qué detuvo su carrera actoral: Hollywood me abandonó

Hugh Grant ha revelado la razón por la que se alejó de la pantalla grande durante 7 años tras su prolífica etapa como actor. Durante una entrevista con el medio Los Angeles Times, el actor y productor británico aseguró que pese a quedarse sin trabajo, pudo recuperar algunas libertades que tenía restringidas.

“Las cosas no venían muy bien desde antes, con otras películas como Letra y Música. Pero yo estaba entusiasmado con trabajar en Hollywood e insistí”, contó Grant . “Y más tarde, filmé con Sarah Jessica Parker. No fui yo quien renunció a Hollywood, más bien Hollywood me abandonó porque hice un papelón con esa película”, se sinceró refiriéndose al filme ¿Y... dónde están los Morgan?, estrenado en 2009.

“Lo quiera o no, después de eso, los días de ser un actor muy bien pagado, se desvanecieron de la noche a la mañana. Fue un poco vergonzoso, en realidad, pero por otro lado, me dejaron más tiempo libre”, continuó.

Para Hugh Grant, durante mucho estuvo tiempo encasillado en papeles de héroe romántico o galán torpe pero encantador, tras protagonizar las cintas que lo hicieron famoso en los noventas: Cuatro bodas y un funeral o Nothing Hill.

Actualmente el actor de 60 años protagoniza The Undoing, donde interpreta a un personaje oscuro y dramático. “No es algo que yo haya elegido, el cambio me eligió a mí porque me volví muy viejo y feo para las comedias románticas, lo que ha sido una gran bendición”, aseguró.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.