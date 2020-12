George Clooney confiesa que él mismo se corta el cabello

No hay duda de que la gran mayoría de estrellas de Hollywood, guardan secretos y curiosas excentricidades. Es el caso del actor George Clooney, quien hace unos días reveló a través de una entrevista con CBS que él mismo corta su cabello con una maquinilla Flowbee que diseña su particular look.

“Me he cortado el pelo yo mismo durante 25 años. Mis cortes me llevan literalmente dos minutos”, admitió Clooney sobre este dispositivo que corta el cabello y aspira los pelos sobrantes. Lo curioso es que la máquina en cuestión, es un producto que se vende en una Teletienda desde finales de la década de los 80 y que tiene por cualidad reducir el desorden del cabello porque corta mientras aspira lo restante.

Tal es así, que el actor reveló que Flowbee había sido incluso el responsable de su peinado para la entrevista con CBS. “Mi cabello es realmente como paja, por lo que es fácil de cortar. Realmente no puedes cometer demasiados errores”, añadió entre sonrisas.

En otro momento, George Clooney habló de su esposa, la exabogada Amal Clooney, con quien tiene los gemelos Alexander y Ella, de tres años. Según confió, su esposa lo cambió todo en su vida. “No hay duda de que tenerla en mi vida cambió todo para mí. Fue la primera vez que todo lo que hizo y todo sobre ella fue infinitamente más importante que cualquier cosa sobre mí. Es muy gratificante y algo que no veía venir”, dijo.

Contó además, que ambos recibieron la noticia de que esperaban dos bebés por sorpresa. “Es difícil conseguir que me quede sin habla y entonces me quedé allí como 10 minutos mirando este papel que decía: ‘¿Qué? ¿Dos?’”, contó.

