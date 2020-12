Anahí de Cárdenas sobre su lucha contra el cáncer: “Mi familia fue mi roca”

Mathías Brivio estrenó este lunes 30 de noviembre su programa Más vale tarde por la señal de Latina. En esta primera edición, el conductor tuvo como invitada especial a la actriz Anahí de Cárdenas, quien hace apenas unas semanas superó al cáncer de mama.

“Todos hemos atravesado por el cáncer, algunos lo han tenido o algún familiar lo ha padecido y tú te has convertido en una motivación para muchos”, manifestó el exconductor de Yo soy al principio de la entrevista.

Ante dicho comentario, Anahí de Cárdenas confesó que el contar detalles de su lucha contra la enfermedad en sus redes sociales la ayudó a afrontar con mayor tranquilidad este proceso.

“Lo hice para mí... Estoy acostumbrada a dialogar, a hacer terapia y he aprendido que cuando nos sentimos abrumados, ansiosos y estamos como una tetera a punto de hervir, si uno habla y verbaliza lo que está sintiendo, saca el problema de adentro”, dijo.

La actriz relató que le costó muchísimo pasar por las primeras sesiones de quimioterapia, ya que después de someterse a las mismas se sentía muy débil; sin embargo, precisó que, gracias al apoyo de sus familiares y amigos cercanos pudo superar con éxito al cáncer de mama.

”En mi primera quimioterapia perdí cinco kilos, no podía comer nada, no podía ver comida, el doctor me decía: ‘Come lo que quieras con tal de que te alimentes, te necesito fuerte’”, precisó. “Mi familia ha sido mi roca, en realidad todo lo que he podido hacer es gracias a ellos, mis amigos también, quienes han estado allí animándome”, agregó Anahí de Cárdenas.

Mas vale tarde, el nuevo programa de Mathías Brivio, se emite por Latina, de lunes a jueves al término del noticiero 90 Noche.

