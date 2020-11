Miss Perú 2020, Janick Maceta: “Me gustaría trabajar de la mano con la ministra de la Mujer”

Janick Maceta, la ganadora de la corona del Miss Perú 2020, se considera una mujer versátil y perseverante. La principal causa que apoyará durante su reinado será la lucha por los niños y niñas que han sido abusados sexualmente, esto a través de la creación de una organización privada.

Dentro de unas semanas, representará al Perú en el Miss Universo, por lo que ya empezó una ardua preparación para convertirse nuevamente en la mejor.

Janick Maceta habló con La República en su primer día como reina del Miss Perú. Para quienes aún no la conocen, en 2018, tuvo un corto paso por la televisión en el reality Esto es guerra. Luego, concursó en el Miss Supranational 2019 en Polonia, allí quedó entre las finalistas ocupando el tercer puesto.

Ayer, en el discurso que diste cuando recibiste la corona, dijiste que has esperado por muchos años este reconocimiento. Ahora que lo tienes, ¿Qué se siente ser reina del Miss Perú y qué es lo que más esperas lograr durante tu reinado?

Es una responsabilidad gigante ser una reina de belleza. Yo he asumido este reto con mucho compromiso y amor por este país. Estoy lista para trabajar por mi Perú. Lo que más espero de mi reinado es apoyar a distintas causas sociales, poder llevar ayuda a distintos lugares que lo necesitan, poder llevar a cabo también un proyecto de ONG y ayudar a los niños que han sido víctimas de violencia sexual. Ser la voz de estas personas que viven en situaciones vulnerables.

¿Qué te llevó a decidir que debes ayudar a los niños que han sufrido de abuso?

Ver muchos casos, saber que cada dos horas abusan sexualmente de un niño en el Perú, me mueve el corazón, no me deja dormir a veces.

En la cuarentena hemos visto que han subido los números de casos de violencia hacia los niños, niñas y mujeres. Este es un problema gigante que tenemos que solucionar y hacer que las autoridades volteen la mirada hacia ellos.

Sabemos que lo que sigue después de este concurso es tu participación en el Miss Universo, ¿Cómo será tu preparación para lograr ser la ganadora?

Mi preparación empieza desde ya. Hoy voy a agendar algunos puntos que tenemos que pulir. Para ser una reina, va mucho más allá de tener una buena pasarela o una buena presencia. Es una preparación ardua y gracias Dios tengo una organización que respalda mis ideales.

Y para quienes aún no te conocen, ¿Qué es lo que más te gustaría que la gente conozca de ti?

Me gustarían que me escuchen, que sepan quién soy, que sepan que Janick es una mujer que admira la sinceridad de las personas. Me gusta celebrar que sean auténticas.

Amo los animales, la música, me encanta el arte. Pero lo principal es que me den esa oportunidad para poder hablarles y entrar en su corazón. Quiero ir a todos los rincones de mi país, quiero conversar con todos y ayudar a quienes más lo necesiten.

¿Por cuál cualidad crees que has destacado durante el concurso para que finalmente el jurado se convenza de elegirte a ti como la reina?

Mi perseverancia, que es una de mis mayores cualidades, también mi dedicación y compromiso. Cuando yo me pongo la banda del Perú, porque no es la primera vez que me la pongo, es un compromiso con mi país y tengo esas ganas de traerles un triunfo, eso es lo que más aspiro.

Hemos visto que algunas candidatas han sido eliminadas del concurso luego de ser expuestas en las redes sociales. ¿Para ti, hasta qué punto crees que una reina debe exponerse en las redes?

Siempre hay que tener cuidado. Las redes sociales son un arma de doble filo puedes usarlas para bien o pueden perjudicarte. Nuestra privacidad es algo que siempre tenemos que cuidar y yo soy muy cuidadosa con lo que pongo en mis redes.

Creo que deberíamos usarlo para bien, para apoyar causas, como una plataforma que empodere a más personas. Eso es algo que yo vengo haciendo. He demostrado lo que pienso y como soy, pero por ejemplo a mi familia no la expongo en las redes y cuido mucho mi vida personal.

En una anterior declaración, dijiste que estás abierta a la posibilidad de regresar a la televisión porque consideras que hay muchas personas que necesitarían de ti, ¿Cuál sería ese aporte tuyo a la población desde los medios?

Conversar de temas que no se hablan, como el abuso sexual que no se habla y se debería de conversar. Hay muchas denuncias previas a un feminicidio, algunas veces las víctimas denuncian cinco o seis veces. Tenemos que darles la plataforma para hacer que alguien les crea.

Yo sí les creo y si necesitan de mi ayuda, lo haré, y si ellas no lo pueden decir, seré su voz. Me gustaría trabajar de la mano con la ministra de la mujer en este caso.

Si tuvieras que hacer una autocrítica sobre tu participación en el concurso, ¿Cuál sería?

Al principio me enfocaba mucho por tenerlo todo perfecto, me di cuenta que el perfeccionismo no era una cualidad, sino un defecto en mí. Y no me dejaba disfrutar la experiencia en sí.

Si yo pudiera corregir algo sería que dejemos de ser menos perfectos, disfrutar el momento y ser agradecidos de contar con salud. Cuando llegué al Perú, hablé con el jurado y les dije que siento que por fin soy yo, este concurso me ha ayudado a mostrarme tal cual soy.

Para finalizar, ¿te consideras un ejemplo para las mujeres peruanas?

Sí, siento que tenemos mucho por trabajar, tenemos que empoderar a la mujer. Necesitan haber leyes que las protejan y cuiden.

También que cuenten una imagen versátil, porque yo me considero una persona versátil, que se adapta a distintas circunstancias. Soy una reina que no es una reina común, hay personas que sí se pueden identificar conmigo y eso es lo que más me motiva, inspirar a las mujeres.

