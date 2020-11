Maricarmen Marín: “De mi boca solo saldrán cosas positivas”

Reconciliada con la Navidad, Maricarmen Marín anuncia su primer libro, Las aventuras de la dulce princesita (Editorial Planeta), con el que espera seguir conquistando al público infantil, al cual se acercó hace un lustro cuando lanzó su primer disco de villancicos. Decimos ‘reconciliada’, pues dos días antes de la Navidad del 2008, la cantante y actriz lidió con una de las pérdidas más fuertes que puede sufrir el ser humano. Su madre falleció y, para ella, aquella celebración cristiana se tiñó de tristeza y dolor durante varios años. Fue así que luego de mucho tiempo decidió abrir una caja que contenía artículos alusivos a la Navidad, encontrando los villancicos que tanto le recordaban a su mami. En su honor, versionó a su estilo las canciones, las que se han convertido en un clásico por estos días.

Hoy, con su debut en el mundo literario con la historia de Becko, Becky y Maki y los misterios que guarda su poderosa varita mágica, una trama que busca presentar el significado de la Navidad, Marín refuerza lo valioso de esta celebración y el recordar con alegría a los seres que nos dejaron físicamente. “Cuando pasó lo de mi mami, la llegada de la Navidad era muy angustiante para mí. Estuve divorciada con esa fecha muchos años, pero luego todo empezó a sanar, a cambiar con el primer disco de villancicos. Creo que luego de ello, me he ido vinculando más a las familias peruanas en esa hermosa época. Y ahora, después de cuatro años, lanzo este libro que dice que lo importante es nunca dejar de soñar y que no somos unas princesitas como las que nos han contado en los cuentos tradicionales. Este libro es para niños y niñas, pero también para despertar el corazón de niño que todo adulto tiene en su corazón, el que a veces se duerme porque la vida nos lleva así de rápido”.

Sobre su faceta de novel escritora, señala que hace mucho tenía esa inquietud. “Hace años también que escribo mis canciones, pero tenía el deseo de alistar un libro y la verdad no sabía cómo empezar. Entonces, llegó la oportunidad con Planeta y les conté lo que había pensado y escrito, pero sin estructura, solo ideas sueltas. Me respondieron que estaban interesados y le darían forma. Todo ha sido muy emocionante”.

Maricarmen destaca la importancia de seguir creando y que siempre se puede transmitir esperanza a través de una canción, película, libro o telenovela. “Cualquier cosa que salga de mi boca siempre será algo positivo, buscando dejar algo bonito en alguien. Si cumplo ese propósito, soy feliz”.

La también jurado de ‘Yo soy’ señala que para el 2021 espera estrenar las películas: No me digas solterona 2 y La peor de mis bodas 3. “La primera debía estrenarse en abril, pero por la pandemia no se pudo. Y el rodaje de la segunda será el otro año, donde volveré a tener el placer de filmar al lado de una grande como es Laura Zapata y del gran Gabriel Soto”.

