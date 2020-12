María Victoria Santana, ‘La Pánfila’, festeja cumpleaños con emotivo mensaje

La reconocida actriz María Victoria Santana cumplió un año más de vida este lunes 30 de noviembre y, para celebrarlo, compartió un emotivo mensaje de agradecimiento en su cuenta oficial de Instagram.

En su publicación, la artista que da vida al personaje de ’La Pánfila’ agradeció el hecho de festejar su cumpleaños con buena salud y estar acompañada de su familia, más aún en tiempos de pandemia. Además, mencionó que, a lo largo de este 2020, consiguió mirar su interior y reconocer a la mujer en la que se ha convertido.

“Hoy es mi cumpleaños y pensaba qué escribir, pero este año solo puedo decir gracias. Este cumpleaños me encuentra en paz, con salud, con mi familia completa y unida”, escribió en su Instagram.

“Solo hay gratitud en mi corazón para Dios, el universo, mis amigos, mis compañeros, mi familia y mis ‘panfilovers’. Gracias, gracias, gracias. Este año terminé de encontrarme”, añadió la actriz cómica.

María Victoria Santana y su familia vencen al coronavirus

A mediados de este 2020, María Victoria Santana y parte de su familia lograron vencer a la COVID-19 tras una larga lucha. Por ello, la actriz calificó este hecho como “un milagro”.

“Gracias a todos los que me ayudaron. Los balones (de oxígeno) que tuve ya los he prestado como gratitud. Gracias a ustedes mi papá está vivo. Les debo la vida de mi papá”, declaró. “Hay un montón de personas que no pueden cantar victoria. Yo siento que esto ha sido un milagro de Dios, de tanta gente que ha orado”, señaló la popular ’Pánfila’.

