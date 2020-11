La Tigresa del Oriente es diagnosticada con sordera en ambos oídos

Juana Judith Bustos Ahuite, conocida como La Tigresa del Oriente, atraviesa difíciles momentos debido a sus problemas económicos y ahora al ser diagnosticada con sordera en ambos oídos.

Entre los síntomas que aquejan a la veterana artista, se encuentran sensaciones de ruidos en los oídos, frecuentes dolores de cabeza y ‘pitillos’. La intérprete de “Nuevo amanecer” acudió a un centro de salud para realizarse exámenes audiológicos y los resultados indicaron que sufre hipoacusia bilateral (sordera) en ambos oídos con nivel media entrando a severa, principalmente en los tonos agudos.

“Hace un mes sufrí un golpe en la cabeza, tropecé, y al caer, me pegué contra la pared. Ahora, en casa o al acudir a alguna entrevista, estoy pidiendo que me repitan las cosas porque ya no escucho como antes”, explicó la artista de 75 años para El Popular.

El médico tratante de La Tigresa del Oriente aseguró que la pérdida auditiva en el oído derecho es mayor que en el izquierdo y el golpe que sufrió pudo haber aumentado los síntomas, no obstante, los nervios auditivos perdieron sensibilidad por consecuencia de factores naturales como el envejecimiento del canal auditivo y por su constante exposición a volúmenes altos debido a su oficio.

Cabe señalar que La Tigresa del Oriente organizó polladas recientemente para solventar sus gastos, pues la pandemia del coronavirus le impide trabajar haciendo conciertos y shows.

