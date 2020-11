Jennifer Lopez celebra con sus hijos el éxito de su tema “In the Morning”

Jennifer Lopez causó furor al estrenar “In the mornig”, canción que habla acerca del valor de la “belleza ilimitada del cuerpo”, según explicó en sus redes sociales. La ‘Diva del Bronx’ celebró la acogida que ha recibido su reciente trabajo musical, bailando y cantando al lado de su familia en un video que compartió a través de sus redes sociales.

Vía Instagram, la cantante de origen puertorriqueño publicó las imágenes de sus hijos y su pareja, que bailaban al ritmo del recién estrenado hit. “Nuestra pequeña fiesta de baile virtual #InTheMorning fue fuego ¡Espero que todos tengan un fin de semana maravilloso!”, escribió.

El post se viralizó rápidamente en las plataformas virtuales y los fanáticos de la artista expresaron su emoción por medio de los comentarios. “¡Disfrutamos celebrando y bailando contigo!”, “¡Miren esta hermosa familia!”, “¡Vi esto en vivo y la vibra fue una locura! El vínculo con tu tripulación es tan precioso, Dios los bendiga y la canción es un éxito”, fueron algunos mensajes.

Con “In The Morning”, JLo regresa a los sonidos pop bajo la producción de Jackson Foote y Johnny Simpson, quienes también participaron en la composición del tema, al lado de Daniel Rondón, James Abrahart, Jeremy Dussolliet, Patrick Ingunza, Tim Sommers y la misma Jennifer Lopez.

Compositor peruano Patrick Romantik participa en la composición de la nueva canción de JLo

El último viernes 27 de noviembre, Jennifer Lopez estrenó su canción “In the morning”, tema que fue compuesto con la participación del artista peruano Patrick Romantic.

El cantante y compositor contó detalles sobre su reciente colaboración con una de las máximas estrellas latinas en el mundo, durante una entrevista con Magaly Medina.

“Fue muy sorprendente. A todos nos avisaron como hace una semana, yo estando en Lima no lo creía. Mira la vida que regalo me da, de pronto Jennifer me iba a grabar una canción en inglés, algo que yo había anhelado tanto. Le encantó y dijo que quería que sea para su próxima marca porque el tema habla sobre el cuerpo”, comentó.

