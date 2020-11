Halsey sobre los Grammy: “No siempre es sobre la música o la calidad”

La cantante Halsey usó sus redes sociales para manifestarse en contra se las recientes nominaciones de los premios Grammy, que se llevará a cabo el 31 de enero de 2021 en el Staples Center de Los Ángeles.

Luego de no ser considerada para esta edición, la joven artista de 26 años recurrió a sus historias de Instagram para señalar que los galardones de música tienen prácticas injustas.

“(El proceso) a menudo puede ser sobre actuaciones privadas, sobre conocer a la gente correcta y hacer campaña de manera informal, con apretones de mano y ‘sobornos’ que pueden ser lo suficientemente ambiguos para no parecerlo”, escribió la intérprete de “Without me”.

Halsey pidió que en los próximos premios de los Grammy haya “más transparencia” y advirtió que, tras su descargo, correría el riesgo de ser vetada por la Academia.

“No siempre es sobre la música, o la calidad o la cultura. Aunque estoy encantada por mis amigos talentosos que fueron reconocidos este año, espero que haya más transparencia o reformas. Pero estoy segura de que entraré en la lista negra debido a esta publicación”, agregó.

Halsey denuncia soborno en los premios Grammy

El malestar de Halsey llegó porque este año lanzó su álbum Manic, que incluye sencillos como “Without me” y “Graveyard”, pero no fue considerada en los Grammy.

Cabe mencionar que la joven no es la única que se ha manifestado en contra de los premios Grammy. The Weeknd los tildó de “corruptos”.

“Los Grammy siguen siendo corruptos. Me debes a mí, a mis fans y a la industria la transparencia”, escribió el intérprete de “Blinding lights” y “Can’t feel my face” en Instagram.

Tras la polémica desatada, el presidente interino y director ejecutivo de The Recording Academy, Harvey Mason Jr., respondió a la acusación de The Weeknd.

“Entendemos que The Weeknd esté decepcionado por no estar nominado. A mí también me sorprendió y puedo comprender lo que está sintiendo. Su música este año ha sido excelente, y sus contribuciones a la comunidad musical y al mundo en general son dignas de admiración”, señaló.

