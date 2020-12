Flavia Laos y Stefano Salvini sobre su romance en Princesas: Hay química

A puertas del estreno de Princesas, la nueva telenovela de América Televisión producida por ProTV, los actores Flavia Laos y Stefano Salvini revelaron detalles de su romance en la ficción y cómo se llevan fuera de cámaras.

La actriz de 23 años encarna a Bella, una joven adinerada de buen corazón con los pies puestos en la tierra, que terminará enamorada de Bestia, personaje interpretado por Stefano Salvini.

“La trama está hermosa y les puedo decir que es la mejor novela que he grabado hasta ahora”, aseveró Flavia Laos, quien además cuenta con el apoyo de su pareja en la vida real Patricio Parodi.

“Patricio, me conoció [como actriz]. Es más, conoce a Stefano, porque se lo he presentado, y le cae súper bien. Por ese lado no hay problema”, indicó.

De igual forma precisó que, a pesar de lo que se vea en pantalla y la buena química con Stefano Salvini, ambos son solo amigos.

Una opinión similar brindó el actor al asegurar que sus “personajes se han conectado bien”.

“Es importante que la gente lo entienda, y podamos culturizar un poco más, que las parejas de ficción son para la televisión. Yo estoy con Alessa [Esparza], y Flavia con el ‘Pato’. Esto es una grabación [...]. Hay escenas de besos y todo lo debemos hacerlo con el mismo profesionalismo”, puntualizó.

También resaltó que, al igual a Bestia, él no sabe muy bien como manejar la cólera.

“Ha sido difícil para mí, estar constantemente usando esta emoción, pero con la ayuda de Flavia y de Miluska [directora de escena], he podido expresarlo de la mejor manera posible”, explicó.

