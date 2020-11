Los fans de Selena Gomez se encuentran indignados luego de que un programa de televisión de la plataforma de NBC Universal llamada Peacock, que debutó en Estados Unidos el pasado 15 de julio, se burlara de la artista y la enfermedad que padece.

Resulta que dicho espacio estrenó una nueva adaptación de Saved by the bell (Salvados por la campana) y, en el sexto episodio, emitido esta semana, se mostró cómo a los alumnos del Bayside High les quitaron sus celulares, lo que provocó el descontrol de los jóvenes. En cierto momento, esta situación llevó a que se preguntaran quién le donó un riñón a Selena Gomez en 2017, proponiéndose candidatos como Demi Lovato o la madre de Justin Bieber (expareja de Gomez), sin poder comprobarlo por falta de internet. Pero eso no fue todo, ya que apareció un graffiti donde se pudo leer la interrogante: “¿Tiene Selena Gomez siquiera un riñón?”.

Como se recuerda, Selena Gomez recibió un trasplante de riñón por parte de su examiga Francia Raisa, ya que la enfermedad de la cantante, el lupus, había afectado dicho órgano.

El episodio fue severamente rechazado en redes sociales y los fans convirtieron en tendencia la frase “Respect Selena Gomez”.

“Un programa de televisión llamado Salvados por la campana pone: “¿Selena Gomez incluso tiene un riñón?” escrito en la pared. Esto es tan repugnante e innecesario. Selena no se merece esto”, “Un programa con gente de 40 a 50 años se burla de Selena Gomez de la peor manera posible”, fueron algunos mensajes que aparecieron en Twitter en defensa de la reconocida artista.

“Nadie merece ser la burla de nadie. Se están burlando de la enfermedad que sufre Selena y no solo de ella, sino también de las demás personas. ¡Qué horror! Lo que hizo este programa fue una falta de respeto a Selena y a las personas que sufren esta enfermedad”, escribió otro usuario a favor de Selena Gomez.

