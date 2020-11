Natalia Salas y su pareja celebraron baby shower por la llegada de su hijo

Natalia Salas y Sergio Coloma celebraron el baby shower virtual por la pronta llegada de su primer hijo. A través de sus redes sociales, la pareja compartió instantáneas de este recibimiento.

Con un tierno mensaje, la exconductora de América hoy agradeció a quienes se conectaron para ser parte del agasajo. Como se recuerda, al estar prohibidas las reuniones sociales, decidieron hacerlo remotamente.

“Ayer tuvimos nuestro Baby Shower virtual. Más de 50 conectados entre familiares y amigos... ay fuimos muy felices. Son tiempos diferentes, pero hemos sentido el calor de todos y cada uno de nuestros allegados, y eso nos pone el corazón contento. Estaban con nosotros en casa nuestras mamás y mi mejor amiga”, escribió Natalia en la descripción de su publicación.

“Sé y siento que es un niño muy bendecido... y yo me siento privilegiada de llevarlo en mi panza y ser su mamá. No hay día que no agradezca a Dios y a la vida por él. Gracias a ustedes también (mis amenos seguidores) que siempre me hacen llegar sus cariños, buenos deseos y bendiciones para nuestro bebé”, agregó.

Como se recuerda, hace unos meses Natalia Salas anunció su embarazo mostrando la ecografía de su futuro primer bebé.

En recientes publicaciones compartió las sesiones de fotos que se realizó al lado de Sergio Coloma, su pareja.

