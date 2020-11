Gilberto Santa Rosa: “La presencia de la gente es insustituible”

Hoy en confinamiento, Gilberto Santa Rosa, el ‘Caballero de la Salsa’, evoca con nostalgia los años en que recibía las fiestas de fin de año de país en país, de concierto en concierto. “Cuando empecé a trabajar como cantante pasaba mucho tiempo en fiestas, era muy dinámico todo. En lo familiar y profesional siempre procuraba mantener la alegría llevando música”, nos dice por el hilo telefónico, desde Puerto Rico.

“La Navidad es un motivo para estar juntos, en familia. Recuerdo que de niño no éramos de fiestas grandes ni nada de esas cosas. Todo era en el núcleo familiar: papás, hermanos, tíos, abuelos. Ahora será diferente. Pienso que la gente está muy nostálgica, pero tiene la esperanza de que pase rápido, pero también tiene el deseo de poder abrazar a los suyos. Sin duda, será muy nostálgico esta vez y como sabemos muy tecnológico también”, nos dice el artista, quien esta noche ofrecerá un concierto virtual, al que se podrá acceder a través de www.gilbertosantarosa.com.

Sobre la presencia de los músicos en las plataformas digitales, señala que les cambió el modo de ver sus carreras. “Nos refugiamos allí y no solo a los músicos, también a las grandes empresas de entretenimiento, que se vieron en la necesidad de crear contenidos. Claro, esto es insustituible, la presencia de la gente es insustituible, pero por el momento ha sido una especie de refugio y a la vez una manera bonita de que la gente se exprese. Ha sido como un poco de terapia para poder expresarnos”.

Siendo usted diabético, imagino que los cuidados han sido extremos.

Sí, lo que pasa es que soy de las personas que piensa que hay que cuidarse mucho siempre y que hay tratar de que la pandemia no te cambie más de lo que ya te cambió. Muchos cuidados y también información porque necesitamos estar informados, pero con medios serios, no con lo que te dijo el vecino o fulano y tomar las precauciones que son bastante simples: ponte la mascarilla, lávate las manos constantemente y usa tu desinfectante.

La prensa de su país ha destacado que usted ya dejó su testamento.

Sí, para mí esto no era un asunto de campaña ni de promoción. Me lo preguntaron y dije que sí, que he dejado todo debidamente claro. Recuerden que el refrán dice que tenemos la muerte detrás de la oreja (ríe). Pero no lo hice porque esté enfermo, ni mucho menos, lo hice por un trámite que pensé que debía hacer y en realidad estoy contento por hacerlo, así motivo a los demás a que lo hagan.

Eso habla mucho de vivir y dejar todo en orden.

Totalmente. Hay una realidad que no podemos negar y hay que manejarla bien con trámites y aspectos que uno cree conveniente.

Y en esa línea, ¿cómo ha hecho para mantenerse alejado de los escándalos y controversia?

Yo soy una persona cuya regla de vida es que yo respeto para que me respeten. Y si en algún momento hubo una controversia, en mi caso, dicen que se necesitan dos para pelar y ante ello, yo doy un paso atrás y dejo la controversia pasar. No he sido un tipo mediático en esas cosas. Cuando he tenido que resolver una controversia, dejo que los demás tomen sus decisiones y digan sus opiniones.

