Friends: Courteney Cox recrea escena del pavo de acción de gracias tras 22 años

Courteney Cox tuvo una peculiar celebración del Día de Acción de Gracias el último 26 de noviembre, pues los fans de la serie Friends, donde la actriz interpreta a Mónica Geller, no olvidan la mítica escena en la que el entrañable personaje baila con un pavo en la cabeza para amistarse con ‘Chandler Bing’.

A 22 años del episodio, la norteamericana admitió ser el ‘símbolo de acción de gracias’ debido a que cada celebración recibe memes y gif de parte de sus seguidores, por lo que recientemente decidió sorprenderlos.

A través de su perfil oficial de Instagram, Courteney Cox se grabó enviando saludos y momentos después aparecer con otro pavo en la cabeza y los grandes lentes característicos que inmortalizaron a su personaje.

“¡Feliz día de Acción de Gracias a todos! Espero que esté pasando un excelente día. Yo me siento tan agradecida, pero también… ¡Si recibo un maldito gif con ese pavo en mi cabeza bailando como una maldita idiota!... me voy a quebrar”, bromeó al inicio del clip.

No obstante, cambió de parecer rápidamente y bailó al ritmo de “I’ll Be There For You”, tema principal de la sitcom. “Así que bueno, como sea, ya que soy el símbolo de Acción de Gracias, aquí les va, espero que los haga felices”, comentó.

