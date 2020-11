Tania Libertad desmiente reportes sobre su muerte: “Estoy viva, estoy bien”

Tania Libertad se pronunció luego de que se difundieran supuestos reportes sobre su deceso.

La cantante de origen peruano lamentó que se haya falseado una información tan delicada y envió un mensaje para asegurar a sus fanáticos que se encuentra bien.

“Este es un mensaje para mis compatriotas peruanos. El Perú es un país hermoso, lleno de gente buena, honrada, trabajadora, talentosa. Por eso me es difícil entender cómo en estos momentos tan duros haya alguien que se ponga a inventar falsas noticias como la muerte de otras personas, en este caso la mía”, dijo en el video difundido a la prensa.

Tania Libertad detalló la información que rondó por las plataformas sociales y se dirigió al responsable de la publicación en la que se informó su muerte.

“A mí me mataron ayer y dijeron que había sido de cáncer de mama y hasta dieron el nombre del cementerio donde ya me enterraron. Lamento mucho decirle a esa persona que difundió esta fake news. Estoy viva y estoy muy bien”, aseguró la intérprete.

Segundos después, la artista utilizó un periódico local para dejar expuesta la fecha en la que grabó el clip.

Finalmente, Tania Libertad agradeció los mensajes de sus seguidores: “Agradezco muchísimo a todos los que se han preocupado por esta noticia falsa, que me han llamado, que me han expresado todo su cariño. Les pido por favor que no hagan caso de las falsas noticias que se dan en las redes. Gracias, los quiero mucho”.

