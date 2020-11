Sentencian a Andrea Llosa a prisión suspendida tras demanda de Carlos Cáceda

Andrea Llosa fue sentenciada a dos años de prisión suspendida por el juicio de difamación que le interpuso Carlos Cáceda, arquero de la selección peruana de fútbol.

El proceso judicial se inició en 2018 luego de que el programa Nunca Más, conducido por la periodista, presentara un reportaje donde se acusó al futbolista de no pagar la pensión de los hijos que tuvo con Raisa Samamé Zamora. Carlos Cáceda le entabló una demanda a Andrea Llosa y a su expareja en junio de ese año.

Dos años después, el fallo del Poder Judicial resultó a favor del portero peruano; sin embargo, la conductora de televisión negó que el juicio haya acabado.

Por medio de un video en Instagram, Andrea Llosa se pronunció ante la preocupación de sus seguidores. Aseguró que ya presentó una primera apelación.

“Este proceso no ha terminado, este proceso recién empieza, les voy a explicar por qué. El día de hoy, efectivamente, la jueza emitió una sentencia, dos años para mí y para la mamá de sus hijos (Raisa Samamé). Y un pago de reparación civil de 16.000 soles”, inicia su mensaje.

Los abogados de Andrea Llosa y Raisa Samamé apelaron la decisión y el proceso continuará. “La resolución de la jueza no ha dado fin a este proceso, esto continúa. Yo apelo, que es lo que acabo de hacer, Raisa también ha apelado. Esto se va a la sala superior, voy a exponer mis argumentos. Recién en la Corte Suprema, allí recién hay una sentencia final”, explicó la presentadora.

Andrea Llosa sobre demanda de Carlos Cáceda: “Esto recién comienza”

Luego de anunciar su apelación ante la sentencia de dos años de prisión suspendida, Andrea Llosa continuó explicando que expondrá sus argumentos nuevamente ante la Sala Superior y de no estar de acuerdo con un nuevo veredicto, podría volver a apelar ante la Corte Suprema, donde se terminaría el proceso con una sentencia final.

“No se dejen engañar, esto recién comienza, esto es primera instancia, falta la segunda instancia, como ya les dije es la Sala superior. Luego tercera instancia, la Corte Suprema y recién ahí los jueces van a determinar si hubo o no hubo difamación (...) Y por cierto, esto de los dos años no es prisión efectiva, o sea no te vas preso, nadie se va preso”, señaló la presentadora a través de sus historias de Instagram.

